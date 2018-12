RCS-RDS DIGI. Un nou post TV revoluţionar va fi activat de luni, 10 decembrie

RCS-RDS DIGI anunţă că televiziunea DIGI 4K a ieșit din teste, iar de luni 10 decembrie, postul poate fi activat ca extraopțiune, pentru abonații Digi TV Digital. Extraopțiunea va fi gratuită pînă la finele lunii ianuarie, urmând ca de la 1 februarie abonații care vor dori să păstreze postul în grilă vor avea de plătit 5 lei, pe lună.

Televiziunea Digi 4K, primul post românesc cu emisie Ultra HD, are în grilă conține pe diverse tematici (lifestyle, hobby, viața în sălbăticie), transmisiuni sportive din fotbal și noul sezon de Formula 1, videoclipuri muzicale, conform paginademedia.ro.

Programul viitoarelor transmisiunilor în direct în format 4K este următorul:

Bundesliga: Hertha Berlin – Eintracht Frankfurt, sâmbătă, 8.12.2018, ora 19:30 (și la Digi Sport 4)

La Liga: Espanyol – Barcelona, sâmbătă, 8.12.2018, ora 21:45 (și la Digi Sport 2)

La Liga: Huesca – Real Madrid, duminică, 9.12.2018, ora 17:15 (și la Digi Sport 2)

UEFA Champions League: Liverpool – Napoli, marți, 11.12.2018, ora 22:00 (și la Digi Sport 2)

UEFA Champions League: Young Boys – Juventus, miercuri, 12.12.2018, ora 22:00 (și la Digi Sport 2)

UEFA Europa League: Arsenal – Qarabag, joi, 13.12.2018, ora 22:00 (și la Digi Sport 3)

La Liga: Real Madrid – Rayo, sâmbătă, 15.12.2018, ora 19:30 (și pe Digi Sport 2)

Ligue 1: Lyon – Monaco, duminică, 16.12.2018, ora 14:00 (și pe Digi Sport 3)

La Liga: Levante – Barcelona, 16.12.2018, ora 21:45 (și pe Digi Sport 2)

Extra-opțiunile HBO, MaxPack, FilmNow, Digi 4K vor putea sa fie achiziționate pentru o perioada contractuala indivizibilă de minimum o lună de zile, nefiind disponibilă furnizarea serviciilor pentru intervale mai mici de o lună.

Aceștia vor primi notificări cu mesajul:

"Prin Film Now (fostul Digi Film), RCS & RDS aduce în casele telespectatorilor cele mai importante și mai emoționante producții cinematografice. De la filmele cu cele mai mari încasări la serialele de vârf ale momentului, Film Now răspunde tuturor gusturilor. Vă propunem, din 1 februarie 2019, un nou tarif pentru extraopțiunea Film Now, de 3 lei/lună. În cazul în care nu sunteți de acord cu această modificare, aveți dreptul de a renunța la extraopțiunea Film Now, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificări, fără plata vreunei penalități sau despăgubiri.

Vă informăm, totodată, că la achiziționarea mai multor extraopţiuni Pay TV din oferta curentă a Digi RCS & RDS (HBO, MaxPack, FilmNow, Digi 4K, mai putin extraopţiunea Adult), veţi putea beneficia de următoarele reduceri aplicate la serviciul TV digital de bază:

- 1 leu/lună, în cazul achiziționării a 2 extraopţiuni Pay TV;

- 2 lei/lună, în cazul achiziționării a 3 extraopţiuni Pay TV. "

