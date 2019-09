Răsturnare de situație în cazul tinerei sechestrate în Teleorman. Poliția, gafe după modelul Caracal

Fata sechestrata

Răsturnare de situație în cazul tinerei din Alexandria care a fost eliberată din apartamentul unui bărbat care o sechestase. Deși inițial acțiunea polițiștilor a fost prezentată ca un exemplu de profesionalism, opusă modului în care oamenii legii au acționat la Caracal, lucrurile nu au stat chiar așa.

Polițiștii au informat joi că au reușit să localizeze "prin mijloace specifice" și au bătut la ușa presupusului agresor destul de rapid, încât să salveze fata.

Ulterior, a apărut un detaliu uluitor despre răpirea din Alexandria: fata sechestrată și violată le-a transmis polițiștilor adresa exactă a agresorului, adresă găsită pe o factură din locuință.

Poliția a ajuns în doar câteva zeci de minute la locul faptei, dar nu „prin mijloace specifice", așa cum au anunțat autoritățile în primă fază, ci pentru că fata ar fi găsit în locuința agresorului o factură în care figura adresa locuinței tânărului, transmite Realitatea de Teleorman.

Într-un interviu, fata povestește că polițiștii din Alexandria au ajuns la ea în 10 minute, dar numai pentru că găsise o factură în camera mamei agresorului:

"Mi-a spus că e mama lui acasă. A încuiat ușa și a băgat cheia în buzunar, m-a dus în camera lui, m-a trântit pe pat, m-a întrebat cum îmi place, cu lumina stinsă sau aprinsă. Îmi spunea că a mai adus fete la el în apartament, chiar și în vârstă de 13 ani, dar nu l-au reclamat la poliție. Am încercat să-l împing, a zis că mă opun degeaba, că o va face cu sau fără aprobarea mea, că o să mă bată, dacă mai stau încordată.

El îmi luase telefonul. L-am rugat să nu dorm în aceeași cameră, m-a dus în camera mamei lui, mi-a dat telefonul, că avea încredere în mine. Am vrut să aflu adresa și apoi să sun la poliție, ca să nu-i pun pe polițisti pe drumuri. Am găsit o factură de la apă, unde scria numele mamei băiatului și adresa unde mă aflam. Am sunat la poliție, mi-au vorbit frumos, în 10 minute au ajuns".

Într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, Iulian Orbeșteanu de la Inspectoratul județean Teleorman a precizat că fata nu a știut inițial adresa exactă inițial, dar ulterior a reușit să găsească un bon cu adresa unei persoane de sex feminin.

"Prima dată a fost o sesizare cu privire la un bloc din Alexandria, fără date exacte, colegul meu a chestionat-o ce vede pe geam, ce mașini. Primul agent a ajuns la locație la 6,24 minute, iar echipa operativă cu polițiștii au fost acolo la 6,36 și atunci s-a intrat în locuința respectivă", a precizat oficialul IJP Teleorman.