Rareș Bogdan, atacuri dure la Iohannis, PNL, USR și Cioloș

"Liviu Dragnea joacă tare în plan personal în războiul cu presa liberă", a spus Rareş Bogan la emisiunea Jocuri de putere.

Rares Bogdan a detaliat de ce vrea liderul PSD, Liviu Dragnea, să închidă Realitatea TV. Jurnalistul nu l-a cruțat nici pe președintele Klaus Iohannis.

"Liviu Dragnea ataca presa. Finantarea site-urilor, legea insolventei... Ia sa verificam noi sau sa ne dea cineva finantarea, sa vedeti cate primarii, consilii judetene, companii nationale, corporatii finanteaza televiziunile si presa din slujba puterii. Ei vor sa verifice presa, si asa sarmana si vai de ea. Peste toate acestea, au dat Legea Insolventei. Cata ticalosie este cuprinsa intr-o singura lege care este data cu o singura dedicatie: Realitatea TV.

Ii informez public, nu ne predam. Si avem o surpriza majora pentru ei, oamenii se vor uita la noi.

Sigur ca vom tine minte si vom vedea si vom actiona in consecinta cu privire la cei care au actionat intr-un moment si de data asta tac ca porcii in papusoi. Eu am o memorie senzationala. Absolut senzationala. Tin minte perfect si nu uit nici macar in cele mai tensionate momente. Atunci cand e nevoie de glasul, de tribuna mea. Exact atunci voi actiona, exact la fel.

Deci, totul este menit sa blocheze singurele tribune unde se spune adevarul. Singurele.

Vor doua lucruri. Sau sa devina actionari, sau sa inchida.

Stiti unde a gresit Realitatea? A gresit pe 10 august. Si, ulterior, ca a spus adevarul si pentru ca pus presiune sa se afle adevarul.

Dragnea are un singur model, oameni buni. Viktor Orban. Dar derapeaza spre Erdogan. Iar libertatea de exprimare si adunarile publice nu sunt dorite. Vrea Ungaria sa iasa din Uniunea Europeana? Ar vrea. Dar nu este complet nebuna. Caci banii sunt buni si ei folosesc 98,5 la suta din fonduri, fata de noi, 34 la suta. Pentru ca suntem si dobitoci. Nu noi, ca popor, ci aia care au condus si conduc aceasta tara.

Orban si Dragnea stiu ca nu pot fi dati afara. Dar, daca Orban joaca tare in razboiul energiei, Dragnea joaca foarte tare in razboiul personal.

Am avut indecenta sa am asteptari de la cei care credeam ca lupta la fel ca mine pentru ca fiecare dintre noi sa aiba dreptul sa spuna adevarul si sa isi spuna parerea. Se pare ca m-am inselat. Nu toti doresc acest lucru.

Faptul ca presa a ajuns sa fie pentru multi o corvoada, iar pentru altii o necesitate si un destin... Din nou trebuie discutat.

PNL-ul nu a facut-o, domnul Ciolos nu a facut-o, domnul Iohannis nu a facut-o", a spus Rares Bogdan la Realitatea TV.

