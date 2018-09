Miraculos: cum a SUPRAVIEŢUIT un tânăr timp de şapte săptămâni în largul oceanului

Un tânăr indonezian a supravieţuit timp de şapte săptămâni în largul oceanului pe o colibă plutitoare, după ce aceasta a scăpat din ancoră şi a plutit în derivă până la 2.500 de kilometri în largul insulei Guam din Pacific, a declarat familia sa luni, citată de AFP.

Epopeea lui Aldi Novel Adilang (18 ani) a început la mijlocul lunii iulie în timp ce se afla singur pe o colibă de pescuit (cunoscută local sub denumirea de "rompong"), ancorată la circa 125 kilometri în largul insulei indoneziene Sulawesi.



Tânărul avea grijă de lămpile de pe coliba plutitoare, destinate atragerii peştilor, iar proprietarul venea în fiecare săptămână pentru a-l aproviziona cu alimente, apă potabilă şi combustibil.



Rompong-ul - o plută de pescuit fară motor sau vâsle, pe care fusese amplasată o cabină - era ancorat de o funie lungă, care a fost însă ruptă de vânturile puternice, potrivit presei locale.



"Patronul i-a spus soţului meu că (băiatul) a dispărut", a declarat Net Kahiking, mama tânărului, pentru AFP, din casa familiei de pe insula Sulawesi.



Tânărul, ale cărui rezerve de alimente s-au terminat în câteva zile, a supravieţuind prinzând peşti, a declarat Mirza Nurhidayat, consulul indonezian din Osaka, care a supravegheat întoarcerea sa în Indonezia.



"După ce a epuizat tot combustibilul pentru gătit, a început să rupă din lemnul plutei pentru a face focul", a declarat el citat de ziarul Jakarta Post, precizând totodată că tânărul a băut apă de mare pe care a filtrat-o prin haine.



În cele din urmă, tânărul a fost descoperit de o ambarcaţiune sub pavilion Panama în apele din apropierea insulei Guam, la 49 de zile de la dispariţie, şi adus în Japonia.

