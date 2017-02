Ministerul Educaţiei, propunere controversată. Ce se va întâmpla cu manualele şcolare

Secretarul de stat, Liviu Pop a declarat, miercuri, că elevii de clasa a V-a vor primi, în septembrie, atât manuale tipărite cât şi în format digital, pe stick. În Comisia de manuale a Ministerului Educaţiei s-a hotărât achiziţionarea unor manuale mai scumpe şi de o calitate mai bună.

"Am pus accent pe calitate mai mult decât pe preţ. Ne dormim manuale de calitate pentru clasa a V-a, iar elementul de noutate, dacă până acum, pentru manualele din ciclul primar exista pe suport electronic un CD, copiii de clasa a V-a vor primi un stick cu toate manualele care vor fi aprobate de către comisia de evaluare, în aşa fel încât să aibă, pe suport electronic, toate manualele pentru clasa a V-a", a declarat Liviu Pop, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.



O soluţie bună, spun reprezentanţii elevilor, dar nu pentru România. Mulţi elevi, în special cei din mediul rural, nu au calculator nici acasă şi, de cele mai multe ori, nici la şcoală.



"Vorbim despre stick în condiţiile în care avem o mare parte a populaţiei din România neracordată la curent electric sau la apă curentă. Propunerea ministerului este bună pentru cei mai mulţi elevi, dar trebuie să meargă ministerul şi pe zona de dezvoltare a bazei materiale, de dezvolatare a laboratoarellor de TIC pentru că avem ore de Tehnologia Inforrmaţiei în planul cadru pentru gimnaziu, dar avem şcoli care nu au laboratoare sau calculatoare", a explicat Alexandru Manda, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa.



În Comisia de manuale a ministerului s-a luat decizia de a se schimba şi procedura pentru elaborarea şi achiziţia manualelor. Editurile vor avea la dispoziţie trei luni pentru gândirea manualelor, în loc de şase câte erau pânâ acum, iar preţul a crescut, astfel că se aşteaptă şi la o creştere a calităţii.



"În spatele licitaţiilor pentru manuale se află preţul. Eu, astăzi, am spus că este foarte important ca o dată cu liberalizarea a noii proceduri de achiziţonare a manualelor, trebuie introdusă o condiţie, care este preţul maxim care trebuie introdus. Săptămâna aceasta se finalizează toate programele pentru V-VIII. În ultimele zece zile s-a lucrat pe observaţiile care vin de la profesori. Ştiu că au fost finalizaze, până ieri, în jur de zece programe, din cele 18 de bază", a mai adăugat Liviu Pop.



Editorii de manuale speră să reuşească să se încadreze în cele trei luni de zile pentru elaborare pentru că, spun ei, ar scădea numărul de contestaţii la licitaţia pentru manuale.



"Calendarul este la limită, dar noi sperăm să îl putem onora, astfel încât să putem livra manualele de clasa a V-a pe 15 septembrie. Sunt vreo trei luni de zile pentru conceperea manualelor, trebuie să facem şi varianta digitală, producţia, tipărirea, va daţi seama că fiecare zi contează. Dacă până acum, preţul conta în proporţie de 50%, acum contează în proporţie de 15%, deci este favorizată competiţia pentru calitate, ceea ce este foarte bine. Numărul contestaţiilor va scăda deoarece se pune accentul pe preţ. Timpul este foarte scurt, într-adevăr. Pentru tipar o să avem trei săptămâni- o lună cel mult şi avem emoţii pentru că tipografiile sunt puţine, dar sperăm să ne încadrăm", a declarat Cristian Greşanu, preşedintele Uniunii Editorilor din România.



Asociaţiile de părinţi vor tipărirea manualelor în două volume şi eliminarea auxiliarelor din cauza cărora, spun ei, nu se poate elabora manuale de calitate.



"Am dorit elaborarea manualelor de la nivelul clasei a V-a în două volume, un volum pentru fiecare semestru, astfel încât să uşurăm ghiozdanul elevului. Sunt părinţi care se confruntă cu probleme de sănătate ale copiilor, ajung ghiozdanele să cântărească 6-7 kilograme. Am pus în discuţie şi problema auxiliarelor. Atâta timp cât există aceste auxiliare, nu vom avea un manual de calitate. Dacă nu putem interzice aceste auxiliare, măcar, ca recomandare, de la nivelul ministerului, să se cumpere un singur auxiliar pe clasă şi să se lucreze pe fişe", a explicat Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi.



Sunt aproximativ 12 materii de tipărit pentru 150.000 de elevi de clasa a V-a, ceea ce înceamnă că editurile vor tipării aproximativ 1.800.000.000 de manuale.