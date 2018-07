Mesajul emoționant al unei românce din Italia divizează comunitatea din Peninsulă

Mesajul unei românce din Italia pe tema migrației și a măsurilor luate de ministrul de Interne Matteo Salvini a împărțit în două comunitatea de români din Peninsulă.

Un alt naufragiu în Marea Mediterană a unei nave cu migranți proveniți din nordul Africii a avut drept consecință 3 copii decedați și 100 de persoane dispărute. Doar 16 persoane au mai putut fi salvate de Garda de Coastă din Libia. În acest timp, Italia închide porturile către ONG-uri, întorcând spatele acestor tragedii.

Mesajul unei romînce din Italia, Gina Dumitriu, o profesoară româncă din Terni, i-a emoționat pe mulți.

„Este trist, foarte trist, să vezi români partizani ai extremei drepte (și nici să nu-și dea seama).

A fost de-ajuns ca un politic să ‘ridice’ vocea ca și cum ar pocni din bici, iar românii să-l susțină pentru că nu erau ei cei ce vor fi biciuiți; metoda le place, le aduce siguranță pentru că dă impresia de ordine si autoritate.

Marketingul politic funcționează pentru masele populare, se bazează pe frustrările colective si individuale ( siguranță, dreptate, pensii ect.), dar mai ales pe comoditate și uitare (săraca istorie!) …

Că suntem toți, la un moment dat, ‘victimile’ încrederii acordate unui politic sau partid, înteleg, dar să fim atât de rasiști până a uita că disperarea sau moartea unui om (copil) nu trebuie să țină de culoarea pielii, nu admit, fie că nu îmi veti mai vorbi de azi înainte.

Sunteți plini de frustrări transformate în ură și patimă care vă întunecă mintea. Sunteți siguri ca asta doriți să fiți?

Dragilor, nu aveți niciun merit că v-ați născut cu pielea albă și în Europa!

Niciun merit… Până una alta, să lași să moară oamenii în mare nu poți fi numit altfel decât ‘criminal’!”, a scris Gina Dumitriu, citată de revista Rotalianul.com.

Mesajul a stârnit multe reacții diverse, destui români fiind de acord cu politica ministrului de Interne Matteo Salvini.

”Va intreb de unde au euro pentru asa o cursa clandestina daca sunt saraci? Au telefoane performante haine de firma si sunt toti tineri. Daca vor o schimbare sa lupte in tara lor sa isi faca un viitor Italia nu poate primi toata emigratia”, a scris o comentatoare pe pagina de Facebook a revistei românilor din Italia.

”Nu suntem noi rasisti pentru ca suntem cu Salvini, ei cei care ii trimit catre Italia trebuie sa inteleaga noua politica italiana si ori sa isi schimbe destinatia catre alte state care inca ii vor, ori sa stea acasa la ei, asa raman in viata, suntem aici in italia si ii vedem la cersit, violeaza tinere etc, noi suntem cu familia lucram cate 5 -6 luni in an pentru ca nu mai e de munca si nu ne ajuta nimeni cu nimic, iar acesti negri nu vin aici pt munca doar pt ajutoare”, a scris un alt comentator.

Au fost însă și mulți care s-au declarat solidari cu migranții.

”Este foarte trist. Toti au dreptul la viata. Nu pot sa cred ca exista atita ura incit sa-l vezi pe cel de lânga tine ca moare iar tu sa fii satisfacut. Rusinos”, a scris o comentatoare.

”Azi ei mâine noi”, a scris o altă comentatoare.

Dincolo de măsurile privind migrația din Africa și Asia, Salvini a mai anunțat săptămânile trecute un potențial plan controversat.

Salvini, cunoscut pentru poziţiile sale dure, a promis că va lua măsuri împotriva minorităţii rome, făcând o legătură între această minoritate etnică şi "furturi şi ilegalităţi", relatează dpa.

Salvini a spus că ministerul său pregăteşte un dosar "privind situaţia romilor din întreaga Italie pentru a vedea cine, cum şi câţi sunt".

Ideea unui recensământ concentrat pe o minoritate anume este pentru unii o reminiscenţă a persecuţiilor naziste. Romii au fost alături de evrei victime ale Holocaustului.

"Ministrul de interne nu pare să ştie că recensămintele bazate pe etnie sunt interzise prin lege", a declarat activistul Carlo Stasolla pentru agenţia de presă ANSA. Stasolla este preşedintele Asociaţiei 21 Iulie, o organizaţie pentru apărarea drepturilor romilor.