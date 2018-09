Mărturia emoționantă a principelui Nicolae înainte de nuntă

Fostul principe Nicolae a declarat, marţi, referitor la participarea Casei Regale la nunta sa, cu Alina Binder, că nu a primit confirmarea prezenţei, deşi invitaţiile au fost date personal, nu prin poştă. Mireasa a precizat că rochia sa este creată în România şi va avea motive tradiţionale săseşti.

Întrebat dacă a primit o confirmare din partea Casei Regale privind prezenţa la nunta din 30 septembrie, fostul principe Nicolae a răspuns: „Nu, dar sper că vor veni”, notează Mediafax.ro.

Acesta a mai spus că la nuntă va fi prezentă sora sa, dar mama va lipsi.

În privinţa invitaţiilor de nuntă trimise, fostul principe şi Alina Binder au declarat că au vrut să îi aducă un omagiu Reginei Maria şi au pus „ceva” din manuscrisul ei.

“Legat de invitaţii, am ales să punem înăuntru, în plic, ceva din manuscrisul Reginei Maria. Am vrut să leg nunta un pic cu familia mea. Alina o admiră foarte mult pe Regina Maria şi noi am vrut să includem ceva mic”, a declarat Nicolae.

Întrebat şi dacă în meniul servit la recepţia de la Cazino sunt incluse şi sarmalele, nepotul Regelui Mihai a spus că vor fi şi produse româneşti.

“Ce am încercat a fost să avem lucruri legate de România. Meniul va fi legat, nu tot, dar câteva feluri, vor fi legate de mâncare românească”, a spus Nicolae.

Acesta mai spus că în funcţie de vreme, va pleca de la Biserica unde va avea loc ceremonia, către Cazino, cu o maşină de epocă sau cu caleaşca.