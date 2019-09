Lumea sportului, în doliu: Chester Williams a murit, în urma unui atac de cord

Chester Williams s-a stins din viata, vineri, la varsta de 49 de ani.

Fostul mare rugbist sud-african a murit in urma unui atac de cord, scrie ziare.com.



Chester Williams a facut parte din echipa Africii de Sud care a castigat Cupa Mondiala de Rugby in 1995.







A fost singurul jucator de culoare din echipa Africii de Sud, iar rolul sau a fost jucat de McNeil Hendricks in filmul "Invictus", al lui Clint Eastwood.



In total, Chester Williams a disputat 27 de meciuri pentru nationala Africii de Sud, intre 1993 si 2000, reusind 14 incercari.



In 2012, sub comanda lui Chester Williams, RCM Timisoara a castigat titlul in Romania dupa o pauza de 40 de ani.