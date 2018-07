Lovitură pentru români! S-a dat lege, vor fi amenzi usturătoare

Amenzi usturătoare pentru românii care nu au contoare pentru calorifere. Un proiect de lege votat de Parlament impune sancţiuni drastice pentru cei care nu respectă legea. Obligativitatea contoarelor este prevăzută încă din 2016, dar nu s-a ţinut cont de ea pentru că nu prevedea nicio sancțiune, potrivit Realitatea TV.

Proprietarii care locuiesc în apartamente cu încălzire centralizată vor fi obligaţi să-şi monteze contoare până în 2020. În caz contrar riscă amenzi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei. Părerile proprietarilor sunt împărţite.





Administratorii arată dezavantajele unei astfel de obligativităţi.



Cu sau fara repartitoare, calculele n-au multumit niciodata pe toata lumea. Pe de o parte, cei care sunt adeptii acetor contoare spun ca fiecare plateste atat cat consuma, Insa cei care locuiesc in blocuri vechi se tem ca daca doar 30 % ar plati caloriferele, toata instalatia ar fi data peste cap. In plus, daca doar 2 ar avea caloriferele pornite, ceilalti si le ar opri ar putea ca factura sa fie impartita doar intre acesti doi locatari.



Potrivit Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, mai mult de jumătate dintre apartamentele din țara noastră nu au prevăzute contoare pentru energia termică. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie să fie promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.