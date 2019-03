Dragnea îi răspunde lui Iohannis. "Lui trebuie să-i fie frică de referendum. E un truc politic"

Liviu Dragnea, mesaj prin interpuși

Liderul PSD Liviu Dragnea a reacționat imediat după declarația de presă a președintelui Klaus Iohannis prin care a fost anunțat un referendum pe justiție în data de 26 mai. În cadrul unei conferințe de presă comune cu liderii PNȚCD și PER (Partidul Ecologist), care au semnat un protocol de colaborare cu PSD pentru alegerile europarlamentare, atacurile la Iohannis au venit nu doar din partea lui Dragnea, ci și dinspre noii aliați ai PSD, în special din partea lui Aurelian Pavelescu, liderul PNȚCD.

Liviu Dragnea a anunțat înainte de orice semnarea unui protocol cu PNȚCD și PER cu privire la susținerea celor două formațiuni acordată listei PSD.

"PSD este onorat de această susținere, este o susținere importantă de la PNȚCD, care a susținut mereu democrația, disparția abuzurilor și interesele României în orice situație. PER are ca principal obiectiv protecția mediului, sunt mai multe proiecte pentru care am convenit să colaborăm. Toți românii să aibă încredere în lista noastră, e cea mai bună listă, mergem la Bruxelles pentru susținerea intereselor românești", a spus Liviu Dragnea.

După acest preambul, Liviu Dragnea a comentat întâlnirea de miercuri seara dintre Klaus Iohannis și magistrați:

"Klaus Iohannis a arătat încă o dată că el crede că toate instituțiile statului sunt în subordinea președintelui, Este primul lucru grav. Al doilea lucru grav că mi-a pronunțat numele, în mod clar. A spus că legile justiției sunt făcute pentru a scăpa Liviu Dragnea de pușcărie. Asta a spus președintele în fața magistraților. Din fericire, majoritatea celor prezenți au respins acest tip de abordare. Sunt din ce în ce mai mulți magistrați care apără independența justiției. Ce să discute președinta Curții Supreme sau președinta CSM despre referendum? Nu are nicio legătură, niciun sens", a spus Liviu Dragnea.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat că „sigur" nu se va modifica prin ordonanța de urgență legea referendumului pentru organizarea de secții de vot separate în 26 mai pentru europarlamentare și referendumul pe justiție.

„Nu am auzit-o pe dna premier să vorbească de așa ceva. Sigur nu se va modifică legea referendumului prin OUG", a spus Dragnea. El a adăugat că cei care vorbesc de secții diferite de vot intră la „copiii spun lucruri traznite".

Dragnea a precizat că lui Iohannis ar trebui să îi frică de referendumul pe justiție, în replică la afirmațiile de joi ale șefului statului.

Întrebat dacă pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri, vor apărea ordonanțele pe codurile penale și legat de completurile de cinci judecători, Liviu Dragnea a răspuns „Nu cred". Șeful PSD a precizat că nu cunoaște în detaliu textele ordonanțelor, fiind problema guvernului. "Mai multe nu știu, pentru că nu lucrez în Guvern".

"Habar nu aveți ce întrebare va pune acest individ la referendum. Este un om speriat, disperat, care face prostie după prostie", a tunat Liviu Dragnea.

Președintele Iohannis a anunțat, joi, ca va convoca un referendum pe 26 mai. "Golăneala PSD de azi a depășit orice limită!", a spus Iohannis, lansând, totodată, și un apel pentru social-democrați: "încetați să guvernați doar în propriul vostru interes și întoarceți-vă către români!"

Iohannis le-a precizat celor de la PSD-ALDE că este "ilegitimă emiterea unei OUG în această materie, înainte ca voința cetățenilor să fie exprimată la referendum", făcând referire la intenția Guvernului de a da OUG pe codurile penale.

A fost prima ieșire a lui Klaus Iohannis după ce, la începutul săptămânii, președintele a chemat la consultări societatea civilă și asociațiile de magistrați, pentru legile Justiției.

"Este cert: voi convoca referendum pe 26 mai fiindcă așa nu se mai poate. PSD continuă asaltul la adresa Justiției declanșat încă de când a preluat guvernarea. De această dată, PSD-iștii vor să dea OUG prin care să modifice Codurile penale. Golăneala Guvernului PSD de astăzi a depășit orice limită! Nu trec nici măcar trei zile fără să dea OUG într-un domeniu sau altul. Nu este nici în spiritul Constituției, nu servește nici echilibrului democratic al puterilor în stat ca Guvernul să apeleze atât de des la ordonanțe de urgență. Ordonanțele de urgență, practic, și-au pierdut menirea esențială și au devenit, în timpul acestui accident regretabil al democrației care este guvernarea PSD, un instrument folosit abuziv în exces, eludând astfel orice control de constituționalitate înainte de intrarea în vigoare a ordonanței. Trebuie să punem punct acestei practici și trebuie s-o facem acum! Diletantismul și incompetența caracterizează modul în care guvernează PSD. Când aceste trăsături se împletesc cu intenția de a legifera în interesul infractorilor, fie ei și lideri de partid, atunci avem premisele unui dezastru pentru România", a spus Klaus Iohannis.