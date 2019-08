Klaus Iohannis, primit de Trump la Casa Albă pe 20 august. Ce "arde" pe masa discuțiilor

Iohannis și Trump s-au întâlnit la Casa Albă și în iunie 2018

Președintele Klaus Iohannis va efectua o vizită oficială în SUA și se va întâlni cu președintele SUA Donald Trump pe data de 20 august, informează Realitatea TV. Anunțul vizitei a fost confirmat de Casa Albă.

Casa Albă a anunțat, marți, că președintele SUA Donald Trump îl va primi pe Klaus Iohannis la Washington în data de 20 august.

"Cei doi lideri vor discuta despre cum să răspundă cel mai bine multor provocări comune de securitate cu care se confruntă Statele Unite și România și despre modalitățile de progres în ceea ce privește schimburile economice și parteneriatele energetice.

Vizita va avea loc în contextul în care românii marchează 30 de ani de la căderea comunismului și 15 ani de la aderarea României la NATO", se spune în comunicatul Casei Albe.

Întâlnirea dintre cei doi lideri de stat are loc în contextul în care americanii de la ExxonMobile au amenințat recent că renunță la investițiile de la Marea Neagră în cazul în care Guvernul României nu îi acceptă câteva condiții.

Nu întâmplător în comunicatul remis azi de administrația prezidențială a SUA se vorbește despre "ways to advance fair and reciprocal trade and energy partnerships".

Viktor Orban, după întâlnirea cu Trump: I-am cerut să ajute la demararea extracției de gaze la Marea Neagră

În vizita sa recentă la Washington, din luna mai 2019, premierul Ungariei Viktor Orban l-a rugat pe şeful statului american Donald Trump "să ajute la demararea producţiei de gaze naturale din apele teritoriale româneşti ale Mării Negre", care va fi realizată cu participarea companiei Exxon din SUA, "aceasta fiind singura alternativă practică la gazul rusesc.

„Diversificarea este plauzibilă în cazul în care cooperarea dintre SUA şi România are loc rapid. I-am cerut preşedintelui să ajute ca aceasta să se materializeze”, a declarat Orban, la postul public de radio.

ExxonMobil a început să joace dur la București

O informație potrivit căreia compania americană ExxonMobil vrea să renunțe la proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră a stârnit rumoare pe piața energiei la începutul lunii iulie.

Ulterior, lucrurile s-au mai nuanțat. O altă informație pe surse publicată de Agerpres arăta că, de fapt, ExxonMobil vrea un al treilea partener, pe lângă OMV Petrom.

Potrivit unor informații prezentate la acel moment de Hotnews, americanii de la ExxonMobil au început să joace dur, pe principiul: totul sau nimic. Adică, modificați prin ordonanțe de urgență Legea Offshore și OUG 114/2018 sau nu mai investim!

Aceasta în condițiile în care Exxon a descoperit între timp zăcăminte mult mai mari și valoroase decât cele din Marea Neagră, cum ar fi cele din Cipru. În aceste condiții, pentru ExxonMobil alte investiții au devenit prioritare.

Mărul discordiei: Legea Offshore și OUG 114/2018

Între investitori și reprezentanții Guvernului și ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) se poartă de mai multe luni negocieri. Guvernul aștepta din partea ExxonMobil decizia finală de investiție în Marea Neagră.

Pe cealaltă parte, americanii transmiteau că nu iau decizia finală de investiții până nu vine Guvernul cu niște ordonanțe de urgență, care să modifice Legea Offshore și OUG 114/2018.



În octombrie 2018, Parlamentul a aprobat Legea Offshore, însă companiile petroliere au anunțat că au nevoie de timp pentru a analiza impactul acesteia în vederea luării deciziei finale de investiție. În privința Legii Offshore, cereau să se revină la forma aprobată de Senat, nu cea de Camera Deputaților, după voia discreționară a lui Liviu Dragnea.

Mai exact, americanii cereau renunțarea la impozitele asupra veniturilor suplimentare introduse în lege la Camera Deputaților.



Între timp, mai exact chiar la final de an, a apărut și OUG 114/2018 (celebra "ordonanței lăcomiei") care plafonează prețul gazelor la nivelul de 68 lei/MWh, timp de trei ani, și introduce o taxă de 2% pe cifra de afaceri.

ExxonMobil a transmis Guvernului că nu acceptă așa ceva, chiar dacă plafonarea ar fi valabilă doar pe o perioadă de trei ani, timp în care greu de crezut că ar fi fost finalizate investițiile necesare începerii exploatării gazelor din Marea Neagră.