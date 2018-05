Ce se întâmplă dacă circuli cu ITP-ul expirat. Pe lângă amendă, fiul lui Dragnea va avea o SURPRIZĂ!

IPT expirat

IPT expirat. Iată ce păţesc şoferii care sunt prinşi în trafic cu IPT expirat!

IPT expirat. Mașina cu care Liviu Dragnea a mers la mare de 1 Mai are ITP-ul expirat. BMW-ul este deţinut de fiul liderului PSD, Valentin Dragnea.

Potrivit legii, conducerea unui automobil cu ITP expirat este una dintre cele mai grave abateri pe care le poate comite un șofer. Amenzile prevăzute în Codul Rutier pentru această încălcare a legii sunt cuprinse între 315 și 700 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare a mașinii.

IPT expirat. Extras din Codul Rutier: "Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat se pedepseste cu amenda intre 315 si 700 lei." In plus, se retine si certificatul de inmatriculare de catre Politia Rutiera, caz in care ITP-ul nu poate fi efectuat decat in unitatile proprii RAR.

Recent însă, legea a fost înăsprită. Astfel, din data de 20 mai, sancțiunile pentru IPT expirat vor include suspendarea pe loc a dreptului de a circula și reținerea plăcuțelor de înmatriculare.

IPT expirat. Mașinile înmatriculate sau înregistrate în România pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu prevederile legale în materie, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 81/2000. Mai multe modificări au fost adoptate anul trecut pentru acest act (prin Legea nr. 260/2017), ele urmând să intre în vigoare de la 20 mai 2018, dar există și chestiuni care se aplică deja, de la 1 ianuarie. Pe toate acestea le vom detalia mai jos.

Obligația de a efectua ITP-ul revine acum, conform ordonanței, deținătorului legal al vehiculului, însă din mai va reveni deținătorului certificatului de înmatriculare/înregistrare. IPT expirat.

IPT expirat. Pentru mașinile de uz personal (nu cele folosite pentru transport de persoane sau mărfuri), inspecția se face, în continuare, o dată la doi ani. De la 1 ianuarie însă, cei cu mașini mai vechi de 12 ani trebuie să se supună unor reguli noi: trebuie să treacă de ITP anual, conform avocatnet.ro.

IPT expirat. Dragnea: Fiul meu să primească amendă, să se înveţe minte

IPT expirat. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că maşina cu care a fost la mare este împrumutată de la fiul său, deoarece maşina sa a fost implicată într-un accident rutier, la volan aflându-se iubita sa, Irina Tănase. Referitor la informaţiile potrivit cărora maşina figurează cu Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) expirată, liderul PSD a spus că, dacă este adevărat, fiul său să fie amendat şi să se “înveţe minte”. IPT expirat.

“Am văzut tot felul de detectivi, unii pârâţi, vai de mama lor, mă iertaţi că vorbesc aşa. Am văzut şi o domnişoară care umblă liberă prin Teleorman, care a făcut o mare analiză şi o mare investigaţie. Maşina nu e a firmei unde este acţionar fiul meu, este a lui personală. Maşina mea a fost accidentată grav acum o perioadă, cu Irina, mulţumesc lui Dumnezeu că a scăpat şi a fost avariată grav, este acum reparată, este încă în service. Este vorba despre maşina pe care o am în declaraţia de avere, (BMW – n.r.) X5, pe care am moştenit-o de la fratele meu. În ceea ce priveşte ITP-ul - am înţeles că nu e - fiul meu să primească amendă, să se înveţe minte. L-am rugat să-mi împrumute maşina, mi-a împrumutat-o, îi mulţumesc foarte mult, şi eu i-am împrumutat când el încă nu avea maşină, m-am dus la mare şi am venit”, a spus Liviu Dragnea.