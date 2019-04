Ce s-a întâmplat cu Robert Powell, la 40 de ani de la "Iisus din Nazaret". Cum arată acum

Robert Powell

Actorul britanic Robert Powell a devenit cunoscut în întreaga lume dupa ce a interpretat rolul Mantuitorului in cunoscutul film "Iisus din Nazaret”.

La 74 de ani, Robert Powell, cunoscut în primul rând pentru rolul din filmul „Iisus din Nazaret” continua sa joace in piese de teatru si sa fie un nume respectat in breasla actorilor britanici. Cei care îl apreciază pe Robert Powell știu că el este cunoscut și pentru interpretarea personajului Mark Williams, spre exemplu, în serialul dramatic "Holby City", produs de BBC One, personajului David Briggs în serialul "The Detectives/ Detectivii", alături de actorul Jasper Carrott, şi interpretarea lui Tobias 'Toby' Wren în drama ştiinţifico-fantastică "Doomwatch".

Robert Powell s-a nascut pe 1 iunie 1944 in Salford, Lancanshire, si si-a inceput cariera de actor jucand in seriale si filme de televiziune in Marea Britanie.

In 1977, ajunge in atentia intregii lumi cand interpreteaza rolul lui Iisus din filmul „Iisus din Nazaret” al legendarului regizor Franco Zeffirelii. Productia, o miniserie de televiziune de 6 ore si 16 minute, prezinta viata Mantuitorului, iar Robert Powell fusese distribuit initial in rolul lui Iuda. Regizorul Franco Zeffirelli a decis sa il faca protagonist, dupa ce i-a vazut ochii si s-a gandit ca privirea blanda a acestuia ar corespunde perfect lui Iisus Hristos.

"De la păr până la siluetă eram Iisus Hristos, a fost un moment extraordinar", declarase Robert Powell pentru The Express.

După rolul care l-a consacrat, actorul a continuat să fie activ în industria cinematografică, dar nu a reuşit să se desprindă de imaginea care l-a marcat atât de profund.