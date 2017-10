"Idioţii secolului" - cum s-a fotografiat un grup de prieteni. Cazul lor face vâlvă în lume

Fotografiile cu bărbaţii înotând şi chiar urcând în cuşca în care se pune carne pentru a atrage crocodilii fac vâlvă pe internet, spre uimirea localnicilor din Douglas Shire, Australia, unde o femeie a fost ucisă de un crocodil gigant săptămânile trecute.

Primarul Julia Leu a comentat la un post de radio fotografiile, spunând:

"Am fost şocată, e incredibil de prostesc şi de periculos. Mă întreb dacă aceşti oameni candidează la premiul pentru idioţii anului sau cei ai secolului".

Ministrului Mediului din Queensland şi-a exprimat şi el părerea, pe Twitter: "Serios? Carnea pe care o punem în cuşti e momeală. Pentru crocodili. Nu înotaţi în ele. E prostesc şi ilegal", scrie The Guardian.

Srsly? The meat we put in these traps is bait. For crocodiles. Don’t swim in them! It’s stupid, and illegal. @qldpol @7NewsCairns pic.twitter.com/nQsUZwI3Wc