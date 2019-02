Horoscop de weekend. Ce surprize ne-au pregătit astrelele: două zile magice!

Horoscop 9 februarie 2019

Horoscop de weekend. Iată ce ne-au pregătit astrele în acest weekend!

Berbec



Incearca ca in acest weekend sa asculti de sfaturile cuiva drag, cu siguranta nu iti vrea raul. Accepta ca niciodata nu va iesi totul asa cum vrei!



Taur



Incearca sa nu lasi probleme pe care le ai cu iubitul sa iti strice weekend-ul. Accepta invitatiile pe care le primesti de la prieteni si gandeste-te mai mult la tine decat la altii.



Gemeni



Chiar daca vei avea parte de situatii neplacute in acest weekend, incearca sa nu le bagi in seama. Obsesia ta de a fi totul perfect ar trebui sa dispara!



Rac



Incearca sa te bucuri de tot ce se va intampla in acest weekend si sa iei totul asa cum ti se da. Fa-ti mai mult timp pentru prietenii tai si pentru familia ta!



Leu



Atentia distributiva este foarte importanta in acest weekend, mai ales daca cineva vrea sa iti creeze probleme si tu stii asta. Fii vigilenta!



Fecioară



Incearca sa iti tii reactiile impulsive sub control, altfel ii vei indeparta pe cei dragi fara sa ai aceasta inetntie de fapt. Ai nevoie de mai multa relaxare!



Balanţă



In acest weekend, banii pot cumpara orice. Daca nu e vorba de sanatate, atunci cu siguranta daca ii ai poti fi fericita. Mergi la o sesiune de cumparaturi si te vei relaxa total!



Scorpion



Fa tot ce iti trece prin cap in acest weekend si nu vei regreta! Distractia ar trebui sa fie pe primul loc si tu sa incerci sa iti satisfaci toate poftele!



Săgetător



Se anunta vesti bune pentru tine pe plan amoros in acest weekend, de aceea impartaseste bucuria cu familia si prietenii tai. Cel mai probabil vei fi ceruta in casatorie!



Capricorn



Nu iti schimba planurile in acest weekend, chiar daca unele persoane din jur incearca sa ti le dea peste cap si sa iti pune bete in roata. Nu te lasa manipulata!



Vărsător



In acest weekend vei fi destul de abatuta din cauza vestilor proaste pe care le primesti. Nu vei fi tu implicata direct, insa va fi vorba de persoanele dragi tie.



Peşti



Vei avea parte de multa relaxare in acest weekend, insa trebuie sa ai grija sa nu te plictisesti prea tare. Partenerul de viata este mai atent ca oricand cu tine!

Sursa