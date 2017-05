HOROSCOP 25 MAI 2017! Taurii au o zi foarte bună, dar racii se confruntă cu invidia colegilor

HOROSCOP 25 MAI 2017. Luna noua ofera sansa actiunilor care necesita discretie. Este o zi potrivita pentru a va dedica lucrurilor ascunse, ferite de curiozitatea celorlalti. Daca doriti sa va lasati de fumat, sa incepeti o cura de slabire sau sa lansati un proiect pe termen scurt, acum este momentul potrivit.





HOROSCOP 25 MAI 2017



Berbec



Va faceti remarcat in societate si colaborati foarte bine cu cei din jur. Dorinta de afirmare si vointa puternica va ajuta sa incheiati o afacere profitabila, pe termen lung. Va sfatuim, totusi, sa nu fiti prea critic cu partenerul de viata.



Taur



Incepeti ziua plin de inspiratie. Va recomandam sa o folositi pe plan profesional si in afaceri. Relatiile sentimentale pot fi foarte bune daca nu ii faceti reprosuri nejustificate persoanei iubite. Dupa-amiaza, va viziteaza un prieten care va cere un imprumut. Daca puteti, ajutati-l!



Gemeni



Dimineata sunteti irascibil si s-ar putea sa va purtati nedelicat cu persoana iubita. Va sfatuim sa va controlati, pentru ca riscati sa provocati o cearta. Folositi-va potentialul intelectual, care este la cote maxime astazi!



Rac



Entuziasmul pe care il aratati la serviciu va poate atrage invidia unui coleg. S-ar putea sa aveti discutii cu partenerul de viata, pentru ca acordati prea multa atentie carierei. Incercati sa clarificati cu calm toate neintelegerile!



Leu



Din dorinta de a obtine venituri suplimentare, riscati sa neglijati relatiile sentimentale si sa va certati cu partenerul de viata. Va recomandam sa va ganditi bine inainte de a lua o hotarare importanta. Incercati sa gasiti o cale de mijloc intre sentimente si bani! Seara sunteti invitat la rude, unde va simtiti foarte bine si uitati de grijile cotidiene.



Fecioara



Este posibil sa plecati intr-o calatorie neprevazuta, in interes familial. Va recomandam sa nu ezitati. S-ar putea sa aflati lucruri care va vor folosi in afaceri. Profitati de acest moment favorabil! Puteti avea succes atat pe plan social, cat si material.



Balanta



Sunt sanse sa se produca evenimente neasteptate, care marcheaza schimbari favorabile in viata dumneavoastra. Dorinta de afirmare si activitatea intelectuala intensa va conduc spre succes, atat in societate, cat si la serviciu. Spre seara, luati o hotarare importanta intr-o problema sentimentala. Va recomandam sa va ascultati intuitia.



Scorpion



Aveti sanse sa obtineti rezultate deosebite cu prilejul unei calatorii de afaceri. Va sfatuim evitati discutiile aprinse. Dupa-amiaza reusiti sa faceti rost de bani pentru a continua o lucrare in casa, inceputa mai demult. Nu va lansati in speculatii!



Sagetator



Este posibil sa aveti probleme in relatiile sentimentale si pe plan financiar. Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa nu va grabiti. Va puteti baza pe sfaturile prietenilor apropiati.



Capricorn



Dimineata survin schimbari neprevazute, care va dau peste cap toate planurile. S-ar putea sa aflati ca trebuie sa plecati intr-o delegatie, spre nemultumirea partenerului de viata. Pastrati-va calmul si evitati cearta, pentru ca s-ar putea sa se termine rau!



Varsator



Incepeti ziua cu entuziasm si multa ambitie. Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu. Dupa-amiaza aveti succes in societate si colaborati foarte bine cu persoanele mai tinere. Nu faceti nici o promisiune daca nu sunteti sigur ca va puteti tine de cuvant!



Pesti



S-ar putea ca un prieten sa va reproseze ca nu va platiti datoriile la timp. Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa va stabiliti clar prioritatile. Nu refuzati ajutorul unei rude mai in varsta!



