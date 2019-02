Guvernul taie de la DNA și DIICOT

După săptămâni de controverse, proiectul de buget a fost publicat, in cele din urmă. Cei mai mulți bani sunt cheltuiți de către stat pentru asistenta socială și plata salariilor din sistemul bugetar. Cele mai multe instituții au prevăzute bugete mai mari decât anul trecut. Guvernul taie însă fonduri de la DNA şi DIICOT.

Bugetul DNA va fi cu 6% mai mic în cursul acestui an. Astfel, acesta va fi de 174, 017 milioane lei anul acesta, față de 185,058 milioane lei anul trecut.

În ceea ce priveste bugetul DIICOT, acesta suferă o diminare de 13.42%.

Serviciile secrete vor avea bugete mai mari fata de anul trecut, cea mai mică creștere fiind la SRI, de doar 4,8 la suta.

Cele mai mari cheltuieli sunt alocate de către guvern pentru asistenta socială și chletuielile cu personal, in cuantum de peste 200 de miliarde lei. La polul opus se afla cheltuielile cu investițiile, preconizate la aproape 46,8 miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproape 5 la suta din PIB.Guvernul spune însă ca sunt in creștere totuși cu 12,5 miliarde de lei mai mult decât in 2018.

Bugetul este construit pe un PIB de peste o mie de miliarde de lei, o creștere economică de 5,5 la suta, fata de 4,5 la suta anul trecut și o inflație medie anula de 2,8 la suta.