Grup de migranți oprit la granița cu Serbia in ziua de Crăciun. Surpriza polițiștilor de frontieră

Opt migranți cubanezi au fost prinși de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să intre în România, scrie Realitateadetimis.net. Destinația finală era Spania.

Polițiștii de frontieră din Timiș au avut de lucru și în ziua de Crăciun. În timp ce patrula in apropierea localitatii Teremia Mare, un echipaj al poliției de frontieră a descoperit un grup de opt oameni care nu își justificau prezența în zonă. Cei cinci barbati si alte trei femei aveau varste cuprinse intre 21 si 42 de ani si in momentul in care au fost luati la intrebari au spus ca sunt cetateni cubanezi.

Cei opt au recunoscut ca au ajuns la frontiera de la Belgrad, cu diferite mijloace de transport si au trecut granița ilegal, însă nu voiau sa ramana in Romania. Destinația finală a cubanezilor era Spania.

Cubanezii vor fi cercetați pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat, și au fost preluați de autoritățile din Serbia în baza acordului de readmisie în vederea continuării verificărilor.