Greșeli periculoase din bucătărie. Cum îți otrăvești mâncarea fără să-ți dai seama

Medicii vă recomandă să evitaţi să gătiţi alimente în folie sau vase de aluminiu, dar şi să le depozitaţi în ele. Caserolele din plastic în schimb sunt total contraindicate pentru încălzirea sau prepararea mâncării la microunde. Staniolul conţine ioni toxici din aluminiu care aduc un lanţ de probleme, de la cancer la osteoporoză, iar controversata substanţă Bisfenol A din unele caserole poate afecta fertilitatea, în special în cazul bărbaţilor. La microunde, substanţa toxică trece mai uşor în mâncare.

Pe cât este de nociv, pe atât este de "prezent" în casa noastră: în alimente, în staniolul în care împachetăm sandviciurile, în vasele de gătit şi tacâmuri, în antiperspirante, chiar şi în unele medicamente. Şi apa conţine aluminiu, dar sub formă de săruri, fiind singura situaţie când nu este nociv.

"Ionii de aluminiu pot ajunge în alimente şi, odată ingeraţi, au un efect toxic, în special asupra creierului. În top se află afecţiunile neurovegetative (Alzheimer, Parkinson), anemie, afecţiuni pulmonare. În plus, împiedică absorbţia calciului, crescând astfel riscul de osteoporoză sau alte boli ale oaselor", atrage atenţia nutriționistul Ionuț Ștefan.

Pentru a preîntâmpina apariţia acestor afecţiuni, scăpaţi rapid de toate ustensilele şi recipientele de aluminiu din bucătărie, renunţaţi la a mai găti în folie de aluminiu, nu mai cumpăraţi bere şi răcoritoare la cutie. Cercetaţi eticheta produselor şi aveţi grijă să nu apară fosfatul de aluminiu.

De fiecare dată când cumpăraţi caserole de plastic, verificaţi codul de reciclare de pe ambalaj. Dacă observaţi cifra 3 sau 7, atunci acea caserolă sigur nu trebuie să ajungă în frigider. Caserolele periculoase sunt de două tipuri: cele din PVC (numărul 3) şi cele care conţin BPA sau Bisfenol A (numărul 7). PVC-ul este unul dintre cele mai nocive tipuri de plastic, având în compoziţie DEHA, care poate afecta ficatul şi poate aduce chiar cancer.

Pe de altă parte, Bisfenolul A a stârnit o serie de controverse "cancerigene", iar în multe ţări a fost interzisă comercializarea produselor care îl conţin. "BPA creşte nivelul de estrogen, ceea ce face ca fetele să intre mai rapid la pubertate şi măreşte riscul de cancer ovarian şi de sân. De asemenea, bărbaţii care se expun la BPA au un risc crescut de a face cancer testicular. Bisfenolul afectează fertilitatea la ambele sexe, cu precădere la bărbaţi", atrage atenţia expertul în alimentație.

Contaminarea se poate face dacă alimentele sunt încălzite la microunde, prin contactul cu un lichid foarte cald sau cu mâncare acidă (mâncăruri grase, brânzeturi, lactate, dulciuri etc.). Sfatul specialistilor este să cercetaţi cu mare atenţie etichetele atunci când cumpăraţi plastice care vor intra în contact cu alimentele (căutaţi simbolul PC, in scripţionat într-un triunghi, plus o cifră între 1 şi 7, ocoliţi caserolele notate cu 3 sau 7).

Bisfenolul A se transmite rapid în alimente dacă încălzim mâncarea direct în caserole în cuptorul cu microunde.

"Microundele încălzesc rapid mâncarea, dar, în acelaşi timp, alterează glucidele, lipidele, proteinele, vitaminele şi enzimele, iar radiaţiile emanate cresc şi de zece- douăsprezece ori cantitatea de Bisfenol A", adaugă specialistul Ionuț Ștefan, potrivit doctorulzilei.ro.