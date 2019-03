Gică Hagi, anunţ-bombă despre Ianis!

Gică Hagi a dezvăluit că Ianis Hagi s-ar putea transfera la Anderlecht Bruxelles.

"Regele" a mers de mai multe ori în vizită în Belgia şi afirmă că nu este exclus ca oficialii de acolo să facă o ofertă.

"Realitatea e că am fost acolo, am fost invitat, ei au fost la mine, într-un schimb de idei, și se pare că avem idei comune. Lor le-a plăcut de noi și nouă de ei. Să vedem ce va fi pe viitor. Ianis, dacă va juca bine și va avea randament foarte bun, ca la ultimul meci, când a demonstrat că are o creștere și o maturitate, atunci va veni și o oportunitate de a juca afară. Am fost acolo, ei decid. Ei se uită dacă avem jucători interesanți. Ei se uită dacă avem și jucători la tineret", a declarat Gică Hagi la Digisport.