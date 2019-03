George Maior, despre uniunea România-SUA în faţa provocării ruseşti

''Atât România, cât şi Statele Unite trebuie să facă faţă aceloraşi provocări, unele noi, altele mai vechi, una dintre ele fiind cea rusească'', a afimat joi ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior, cu ocazia discuţiei avute cu membri ai OSS Society pe marginea volumului ''Primul spion american: Eroismul tragic al lui Frank Wisner''.

''Sunt sigur că, dacă Frank Wisner ar fi aici, ar spune că a atenţionat încă de acum 70 de ani că aceasta este o ameninţare foarte serioasă", a adăugat diplomatul român, conform unui comunicat al Ambasadei României la Washington, conform Agerpres.

Ambasada României în Statele Unite ale Americii a fost, joi, 28 martie 2019, gazda unei dezbateri pe marginea volumului "Primul spion american: Eroismul tragic al lui Frank Wisner" (America's First Spy: The Tragic Heroism of Frank Wisner), al cărui autor este ambasadorul George Cristian Maior.

La discuţie au participat, în calitate de invitaţi speciali, membri ai OSS Society, organizaţie nonguvernamentală americană care onorează realizările istorice din timpul celui de Al Doilea Război Mondial, ale fostului Birou pentru Servicii Strategice (Office of Strategic Services - OSS), predecesorul actualei Agenţii Centrale de Informaţii (Central Intelligence Agency - CIA).