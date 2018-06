Gabriel Oprea: "S-a creat un brand: Sufrageria lui Oprea. Ar putea fi şi scenariu de film"

Fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, a vorbit, vineri seară, la Realitatea TV, despre noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, mai precis, noaptea turului doi, când mai multe personalităţi au mers acasă la el la o "cină privată".

Gabriel Oprea a precizat că George Maior, pe atunci şeful SRI, l-a vizitat şi el, împreună cu alţi doi invitaţi. Deşi Rareş Bogdan a insistat pentru dezvăluirea identităţii celor doi invitaţi, întrebând dacă aceştia sunt Coldea şi Kovesi, Oprea a refuzat să dezvolte subiectul.

"La alegerile din 2009, n-a fost nicio noapte, a fost o seară. Eram parlamentar independent, am plecat împreună cu Iordănescu, cu Onţanu. L-am invitat pe Andronic, pe George Maior, eram prieteni. Ne-am aşezat la masă, în jur de ora 19-20, m-a sunat Maior, m-a întrebat dacă mai am mâncare. A venit cu alţi 2 invitaţi. Am onoare, am caracter, nu cred că este corect să spun cine au fost cei 2 invitaţi. A fost ceva privat, o cină privată. Au fost 10-12 persoane în sufrageria mea. A fost o întâlnire privată. S-a creat un scenariu de film, Sufrageria lui Oprea. Ne-am uitat la TV. În jur de ora 21 erau toţi invitaţii acolo... Eu eram dat afară din PSD, recunosc că l-am votat pe Băsescu atunci. A fost o cină privată, exploatată mediatic", a spus Gabriel Oprea despre momentul alegerilor din 2009.

Gabriel Oprea a abordat, la Jocuri de putere, şi subiectul participărilor la petreceri alături de George Maior şi de alţi membri SRI, SIE şi SPP la vila K2 sau la T14. Cel care a creat UNPR-ul a recunoscut că a fost prezent la evenimentul la care care Liviu Dragnea a fost acuzat că a tăiat porcul, dar Gabriel Oprea a refuzat să ofere detalii.

"Mergeam la sediul K2, denumirea unui sediu de protocol. Dacă cineva a făcut abuzuri la aceste întâlniri, trebuie să răspundă. Pe Maior îl cunoşteam foarte bine, am fost colegi de partid, am fost în Comisia de Control a SRI. La K2 sau la T14 a fost ziua lui Maior. Astea au fost întâlnirile normale, lucruri normale şi omeneşti. Am participat la multe, am o memorie bună, dar vorbesc despre ce fac eu. Pot spune multe despre mine, dar nu mi-e frică. Nu suntem la grădiniţă. Am fost demnitar al statului român şi mi-am făcut datoria. Am fost la acea tăiere de porc. Nu cunosc detaliile, ştiu că vă interesează tăierea de porc, sarea... Dar, da, am fost acolo", a spus Gabriel Oprea la Realitatea TV.

Gabriel Oprea: Sunt singurul om din România trimis în judecată, eu stând pe bancheta din spate

Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru Securitate Naţională şi ministru al Afacerilor Interne, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în cazul poliţistului Bogdan Gigină. Oprea este acuzat de comiterea infracţiunii de ucidere din culpă. Oprea a povestit ce s-a întâmplat în noaptea accidentului.

"De la ora 19.00 am plcat din zona de Nord a Capitalei. Cei de la SRI au mai multe sedii, printre care şi în Băneasa. Nu aveam viteză. Şeful dispozitivului de însoţire era naşul poliţistului Gigină. I-a recomandat să renunţe la misiune, dar n-a renunţat. A mers cu viteza legală, cu 60 km/h. N-am văzut accidentul. S-a oprit maşina, mi-a spus aghiotantul cred că a fost un accident. Am ajuns acasă. Am sunat şi am vorbit cu cineva de la poliţie. Mi s-a spus că motociclistul a fost dus la Spitalul Municipal, este aici procurorul... Maşina mea s-a oprit, iar agentul de circulaţie din intersecţie ne-a făcut semn să mergem mai departe. N-am ştiut că a fost accident. Păi, dacă ştiam că a fost un accident, nu săream în groapă? N-am ştiu de accident. A fost o tragedie. Nu sunt vinovat de acest lucru. Am făcut un gest de onoare, imediat cum a început urmărirea penală... Mi-am dat demisia, m-am pus la dispoziţia Justiţiei. Am acţionat ca un militar. Am greşit, trebuia să comunic după accident. N-aveam nimic de ascuns. Nu dau vina pe nimeni. Sunt nevinovat. Sunt singurul om din România trimis în judecată, eu stând pe bancheta din spate. Sunt nevinovat, se va dovedi acest lucru", a spus Oprea la Realitatea TV.