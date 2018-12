Exploziv! Iată interviul acordat de Ion Iliescu publicației "Le Figaro"!

Realitatea TV a difuzat, în emisiunea Jocuri de Putere, interviul acordat de Ion Iliescu cotidianului francez Le Figaro, interviu contestat ulterior de fostul președinte al României, din cauza cuvintelor care i s-au atribuit și care au apărut în publicația franceză, preluate ulterior de presa din România.

Varianta AUDIO a interviului a fost prezentată la emisiunea lui Rareș Bogdan.

Se va remarca faptul că, în afara jurnalistului Paul Cozighian și a lui Ion Iliescu, în încăpere a mai fost prezent și Gelu Voican-Voiculescu, cel care a făcut posibil acest dialog și, totodată, omul de încredere al lui Ion Iliescu din momentul Revoluției din 1989.

Pentru cei care nu știu, Gelu Voican-Voiculescu a avut un rol activ în Revoluția din 1989, el făcând parte din completul de judecată care i-a condamnat la moarte pe soții Elena și Nicolae Ceaușescu în controversatul proces de la Târgoviște, din 25 decembrie 1989.

Ulterior, Voican-Voiculescu a deținut funcția de viceprim-ministru în Guvernul Petre Roman, imediat după Revoluția din 1989.

Mai jos este începutul interviului cu Ion Iliescu, în format text. Pentru restul, urmăriți imaginile din emisiunea Jocuri de Putere, oferite mai jos!

Jurnalist: Cum a ajuns partidul să aibă pe cineva (Liviu Dragnea - n.r.) care, din punctul meu de vedere, nu este la nivelul predecesorilor?

Ion Iliescu: A venit din Partidul Democrat. A fost membru al Partidului Democrat al lui Petre Roman.



Jurnalist: Dacă înţeleg bine, vreţi să spuneţi că partidul pe care l-aţi înfiinţat avea, nu aş spune o şcoală de partid, dar membrii partidului avea o unitate ideologică, un fel de a face lucrurile. Celelate partide sunt doar oamenii care se găsesc împreună. Toate celelate partide româneşti. Aşa este? Şi nu există această şcoală de gândire, această transmitere (a ideilor - n.r.) către generaţiile mai tinere pentru o cale comună?

Ion Iliescu: Pe de o parte este o evoluţie a acestui partid, Frontul Salvării Naţionale, care, după ruptura interioară cu Petre Roman, care a creat Partidul Democrat, ce se opunea Partidului Social-Democrat, cu care am continuat - dar eu sunt prieten cu Petre Roman, după ce a trecut această perioadă.

Jurnalist: A trecut la vârsta adultă, în cele din urmă.

Ion Iliescu Suntem colegi la Institutul Revoluţiei Române, de exemplu În acest context trebuie privit şi domnul Dragnea, care a fost membru al Partidului creat de Petre Roman.

Jurnalist: Pentru că îl cunoştea pe Petre Roman?

Ion Iliescu: Nu ştiu dacă au avut o relaţie personală. Dar...

Jurnalist: Trecea pe acolo şi apoi a venit în PSD?

Ion Iliescu: A fost membru al Partidului Democrat, creat de Petre Roman, pentru a face un front comun împotriva Frontului Salvării Naţionale, devenit apoi Partidul Social-Democrat.

Gelu Voican-Voiculescu: Chestiunile legate de persoane contează mai mult decât chestiunile de doctrină. Acesta este marele defect al vieţii noastre politice.

Ion Iliescu: Cred că întotdeauna, în viaţa politică, influenţa personalităţilor este foarte importantă

Jurnalist: Dar el, în calitate, de lider al partidului, conduce Guvernul. Se vede cu ochiul liber. Ceea ce, aş spune, nu este foarte sănătos. Trebuie să existe o împărţire a rolurilor, nu?

Ion Iliescu: Bineînţeles. Eu am condus o perioadă destul de lungă partidul. Am avut funcţii în stat, chiar şeful al statului. Chiar dacă a fost o perioadă în care nu am fost ales, am avut activităţi în stat şi am rămas şi în partid. Dar m-am retras din această poziţie de prim-plan, ancorată în realitatea concretă. De câţiva ani nu mai am nicio legătură cu partidul, pentru că m-am retras ca pensionar.

Jurnalist: Cum se iau deciziile astăzi? Dumneavoastră trebuie să înţelegeţi. Dragnea decide tot, iar ceilalţi sunt obligaţi să spună ,,da" sau pot exista discuţii, permite discuţiile?

Gelu Voican-Voiculescu: Este o alianţă, suntem legaţi de celălalt partid liberal, ALDE, adevăraţii liberali, nu cei care au intrat în siajul mişcării populare

Gelu Voican-Voiculescu: ALDE este mai mic, dar este în creştere şi se consultă cu liderii... Nu este singur.

Ion Iliescu: Iar liderul acestui partid, ALDE, Tăriceanu, este un om cu o mare experinţă politică. Am colaborat cu el imediat după Revoluţie. El era în Partidul Naţional Liberal. Preşedinte era domnul Radu Câmpeanu.



Jurnalist: Dar în partid (PSD - n.r.) se poartă discuţii?

Ion Iliescu: Din păcate nu la dimensiunile necesare pentru responsabilităţile sale. Este o opinie.

Vezi în imaginile de mai jos interviul cu Ion Iliescu!

