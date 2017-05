EVZ: "Macovei și Tapalagă au intrat noaptea în arhiva SIPA și au plecat cu un registru"

Noi acuzații în scandalul privind arhiva SIPA! Potrivit jurnaliştilor de la Evenimentul Zilei, în 2005, a doua zi după ce a preluat mandatul de ministru al Justiţiei, Monica Macovei, alături de consilierul ei de la acea vreme, Dan Tapalagă, au intrat în arhivă. Ei ar fi stat acolo de la 8 seara până la 2 noaptea și au plecat cu un "suvenir".

Mai mult, cei doi nu ar fi avut certificat ORNISS, necesar pentru a accesa date clasificate. Vizita la arhivele SIPA ar fi durat şase ore, spun jurnaliştii de la EVZ, iar Macovei şi Tapalagă ar fi plecat şi cu un "suvenir": registrul de intrări-ieşiri al documentelor.

Dezvăluirile jurnaliştilor de la Evenimentul Zilei ar avea la bază o notă scrisă de un ofiţer SIPA. Potrivit acestei note, pe 5-6 ianuarie 2005, ministrul Justiţiei de la acea vreme, Monica Macovei, ar fi vizitat, alături de consilierul ei, Dan Tapalagă, sediul arhivei SIPA.

Motivul invocat de cei doi pentru efectuarea acestei vizite ar fi fost că ar fi primit informaţia că se încearcă incendierea arhivei, se arată pe evz.ro.

În nota prezentatăde jurnalişti se mai spune că lui Macovei şi lui Tapalagă li s-ar fi cerut să prezinte certificatele ORNISS, necesare pentru a putea consulta astfel de documente clasificate. Niciunul dintre cei doi nu ar fi avut un asemenea card de acces, pentru că, se arată în articol, ar fi trecut doar câteva zile de la învestirea Monicăi Macovei în funcţia de ministru al Justiţiei şi nu ar fi existat timp pentru eliberarea certificatelor.

Ministrul şi consilierul său ar fi stat în arhivă de la ora 20, până a doua zi dimineaţa la două, adică şase ore, mai spun cei de la Evenimentul Zilei. La plecare, ar fi luat cu ei registrul de intrări-ieşiri documente secrete şi strict secrete, pe care l-ar fi înapoiat trei luni mai târziu, moment ce coincide cu numirea noului şef al DGPA, procurorul Doru Dobocan.

Dan Tapalagă a precizat, citat de "Evenimentul Zilei", că atunci ar fi fost luate măsuri de securizare a arhivei.

"Am asistat în calitate de consilier la măsuri de securizare a arhivei SIPA, operaţiune dispusă şi realizată a ministrul Monica Macovei, în prezenţa unor persoane din conducerea Serviciului. Era într-o seară de vineri, la începutul lui 2005, din câte îmi amintesc, când cineva ne-a transmis informaţia că se încearcă distrugerea/ incendierea arhivei. Macovei l-a convocat pe şeful SIPA, Ovidiu Stoian, la minister şi am plecat cu toţii către sediul unde se afla arhiva SIPA", a afirmat Tapalagă.

El spune că nimeni nu s-a uitat în dosare.

"Nu am văzut conţinutul dosarelor şi nu s-a uitat nimeni în ele. Cei de la SIPA au fost în permanenţă lângă noi cât am stat acolo. Nu am rămas singuri, noi cu dosarele, nicio secundă. Totul a durat puţin, în jur de o oră. Din câte îmi amintesc, s-au securizat câteva spaţii cu sigiliul ministrului, iar înainte de a pleca cineva a întocmit un proces-verbal", a mai declarat Tapalagă.

Şi judecătorul Cristi Danileţ a făcut dezvăluiri pe marginea scandalului arhivei SIPA. Într-o intervenţie televizată, acesta a lăsat să se înţeleagă că, deşi era interzis prin lege, exista posibilitatea ca magistraţii să fie folosiţi ca informatori, pe baza documentelor aflate în arhiva SIPA.