Efectele vindecătoare ale ceaiului de măghiran. Şi tu trebuie să începi să bei două căni pe zi!

Chiar dacă nu ai folosit până acum maghiran, ai auzit cu siguranţă de el. Această plantă cu miros asemănător pinului este un bun remediu pentru numeroase afecţiuni digestive şi nervoase. Maghiranul are proprietăţi tranchilizante şi anxiolitice şi te ajută să combaţi oboseala şi stresul.

Planta e bogată în vitamina K, dar are în componenţă şi vitamina E, fier, calciu, mangan. Mai conţine acizi fenolici, flavone şi uleiuri esenţiale.



Toţi aceşti compuşi îi conferă ceaiului de maghiran proprietăţi antispasmodice, antifungice, antalgice, puternic antibacteriene, calmante, sedative, hipotensive, vasodilatatoare şi anafrodiziace (cu efect opus substanţelor afrodiziace).



Folosită sub formă de infuzie calmantă, are efect somnifer, dar e indicată şi în crampele stomacale sau în colici.



Urmează o cură cu ceai şi dacă îţi lipseşte pofta de mâncare, dacă suferi de colici, balonări, flatulenţă, nevroză cardiacă, bronşită, tuse spastică, scrie frunza-verde.ro.