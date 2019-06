Edu.ro - Evaluarea Nationala - Subiecte + bareme Romana

Edu.ro - Evaluarea Nationala - Va prezentam subiectele dar si baremele oficiale. Iata cum au aratat rezultatele la simularea din acest an.

Edu.ro - Evaluarea Nationala a inceput azi cu proba la Romana. Elevii s-au descurcat destul de bine la simularea din acest an. Va prezentam in continuare atat rezultatele la Evaluarea Nationala, subiectele concrete cu rezolvarile din baremele publicate de edu.ro, dar si situatia de la simularile ce au avut loc inaintea examenului, tot in acest an.

Evaluare Nationala 2019. Peste 150.000 de absolventi ai clasei a VIII-a sustin, astazi, proba scrisa la Limba romana, din cadrul Evaluarii Nationale 2019. Mai precis, 154.956 de absolventi de gimnaziu s-au inscris la examen. Fiecare proba scrisa din cadrul Evaluarii Nationale dureaza doua ore, cu incepere de la ora 9:00. Accesul elevilor in sali a fost permis pana la ora 8:30. Examenul este supravegheat atat video, cat si audio. Afla, din materialul urmator, tot ce trebuie sa stii despre EVALUAREA NATIONALA: subiecte, calendar si reguli de examen.

Nationala 2019. La proba scrisa de Limba romana din cadrul Evaluarii nationale, se are in vedere viziunea comunicativ-pragmatica, abordarea functionala si aplicativa a elementelor de constructie a comunicarii, cu accent pe identificarea rolului acestora in construirea mesajelor si pe utilizarea lor corecta si adecvata in propria exprimare scrisa.

Subiecte Romana Evaluare Nationala 2019. Subiectele de la evaluarea nationala urmaresc evaluarea urmatoarelor competente:

- dovedirea intelegerii unui text literar sau non literar, pornind de la cerinte date

- sesizarea corectitudinii si a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate, a ortografiei si punctuatiei

- identificarea valorilor etice si culturale intr-un text, cu exprimarea impresiilor si preferintelor

- redactarea diverselor texte, cu scopuri si destinatii diverse, adaptandu-le la situatia de comunicare concreta

- utilizarea in redactarea unui text propriu a cunostintelor de lexic si de morfosintaxa, folosind adecvat semnele ortografice si de punctuatie.

Evaluarea Nationala 2019. Tot ce trebuie sa stii despre evaluarea nationala. Cum se va desfasura examenul de astazi

Evaluare Nationala 2019 Romana. Elevii vor sta in sala timp de doua ore. Foarte important: elevii NU vor avea voie sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea. Candidatii au obligatia sa lase obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale, stabilita de comisia din unitatea de invatamant/centrul de examen in acest scop.

Subiecte Romana Evaluare Nationala 2019. Cei care doresc sa predea lucrarile inainte de expirarea timpului maxim prevazut pentru rezolvarea subiectelor la romana la Evaluare Nationala 2019 pot parasi centrul de examen cel mai devreme dupa o ora de la distribuirea subiectelor in sali. La parasirea salii de examen, toti candidatii predau, odata cu lucrarile scrise, si foaia/foile continand subiectul de examen.

Un aspect extrem de important: Ministerul Educatiei Nationale (MEN) pune la dispozitia celor interesati o linie TELVERDE – 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluarii Nationale. Numarul va fi disponibil in perioada 18 - 20 iunie, intre orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 21 iunie, intre orele 8:00 -14:00.

Cand se vor desfasura examenele de evaluare nationala? Iata ce spune calendarul:

Evaluare Nationala. Calendar Evaluare Nationala 2019

Evaluare Nationala 18 iunie – Evaluare Nationala la Limba si literatura romana – proba scrisa

Evaluare Nationala 20 iunie – Evaluare Nationala la Matematica – proba scrisa

Evaluare Nationala 21 iunie – Evaluare Nationala la Limba si literatura materna – proba scrisa

Evaluare Nationala 25 iunie – Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor (pana la ora 12:00)

Evaluare Nationala 25 iunie – Depunerea contestatiilor (orele 14:00 – 20:00)

Evaluare Nationala 26-28 iunie – Solutionarea contestatiilor

Evaluare Nationala 29 iunie – Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor la Evaluarea Nationala 2019

De retinut: pe baza notelor de la evaluarea nationala 2019, se va calcula media de admitere la liceu.

Edu.ro Simulare clasa a 8-a 2019 - Subiecte Matematică

Edu.ro Barem Matematică - simulare clasa a 8-a:

Edu.ro Subiectele la MATEMATICA - clasa a 7-a simulare 2019 / Evaluare Națională 2019:

Edu.ro Barem simulare matematica 2019 clasa a 7-a

La Subiectul I, punctat cu 40 de puncte, elevii au avut de precizat câte un sinonim potrivit pentru sensul dintr-un text dat (poezie), al cuvintelor subliniate, de menţionat rolul unei virgule dintr-un vers, de notat patru cuvinte din familia lexicală a cuvântului "suflet".

Elevii au mai avut de redactat o compunere în care trebuie să argumenteze că poezia ”Stai și-asculți sub ramuri...” aparține genului liric.

De asemenea, au avut de despărţit în silabe anumite cuvinte, de transcris două cuvinte utilizate cu sens figurat dintr-o strofă şi de explicat, în 30 - 50 de cuvinte, utilizarea unui anumit adverb, scrie a1.ro.

La subiectul al II-lea, elevii de clasa a VIII-a au avut de realizat o compunere despre o întâmplare la muzeu.

La Subiectul II, notat cu 36 de puncte, elevii au primit un text scris de Andrei Vişan, numit "Cum s-a înfiinţat Grădina Botanică din Bucureşti".

De asemenea, au avut de despărţit în silabe anumite cuvinte, de transcris două cuvinte utilizate cu sens figurat dintr-o strofă şi de explicat, în 30 - 50 de cuvinte, utilizarea unui anumit adverb.

Edu.ro Subiecte Română - simulare clasa a 8-a

Edu.ro Barem Română - simulare clasa a 8-a

Edu.ro Subiecte simulare clasa a 7-a Română 2019

Subiectele de la simularea în premieră de către elevii de clasa a VII-a a examenului de Limba și literatura română sunt structurate pe două mari cerințe, conform edupedu.ro.

Primul subiect le cere elevilor de clasa a VII-a să facă un rezumat din basmul popular Făt-Frumos, iar la subiectul al II-lea elevii au avut de realizat o compunere liberă despre o activitate extrașcolară.

Barem Română - simulare clasa a 7-a





Edu.ro Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Subiectele și obiectivele simulării

Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Subiectele au fost elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a se exprima pe temele din programa de examen, parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori, de regulă, din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Precizăm că obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la probele din luna iunie.

Edu.ro Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Calendarul simulării EN VIII din acest an are următoarea configurație:

11 martie - Limba și literatura română

12 martie - Matematică

13 martie - Limba și literatura maternă

22 martie - Comunicarea rezultatelor

Edu.ro Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Calendarul Evaluării Naționale 2019

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul şcolar 2018-2019.

Astfel, prima probă scrisă din cadrul EN VIII (limba şi literatura română) va avea loc în data de 18 iunie 2019. Următoarea probă scrisă (matematică) se va desfășura în data de 20 iunie, iar ultima (limba şi literatura maternă -pentru elevii care au studiat această disciplină) este programată în data de21 iunie.

Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 25 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de înregistrarea contestațiilor, în intervalul orar 14:00 - 20:00. Examenul se va încheia sâmbătă, 29 iunie, cu afișarea rezultatelor finale.

Precizăm că înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 3 - 7 iunie 2019. Conform ordinului de ministru privind structura anului școlar 2018 - 2019, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 7 iunie 2019.

Ulterior afișării rezultatelor, în perioada 3 - 7 iulie, absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile din fişele de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor parcurge aceeași procedură și absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să fie admiși în licee din alt judeţ.

Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute în intervalul 4 - 8 iulie.

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programată vineri, 12 iulie 2019.

Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Media de admitere la liceu

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.