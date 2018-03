Dieta de 8 ore. Slăbeşti 4 kg cu cea mai scurtă cură de slăbire din lume!

Aceasta reteta de 8 ore este numita si "cea mai scurta cură de slăbire din lume". Este extrem de eficienta iar rezultatele sale se vad imediat.

Tot ce trebuie sa faci este sa mananci tot ce iti doresti intr-o perioada de 8 ore in timpul zilei. La prima vedere, pare simplu, insa exista cateva reguli pe care trebuie sa le respecti.



In primul rand, trebuie sa mananci doar opt ore pe zi, iar in restul de 16 ore ai voie sa bei dpar apa, ceaiuri din plante sau limonada fara zahar.



Expertii recomanda ca cele opt ore sa fie in intervalul 9:00 - 17:00 pentru ca atunci se obtin cele mai bune rezultate.



Timpul dintre mese nu ar trebui sa fie mai mic de patru ore. Poti manca orice alimente sanatoase, fara sa exagerezi cu cantitatile, scrie girly.ro.