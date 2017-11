Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE: David Beckham are probleme psihice

David Beckham a făcut o serie de mărturisiri care i-a lăsat fără cuvinte pe fani. Fostul fotbalist suferă de ani de zile de o boală psihică care îi creează probleme în ceea ce privește normalitatea vieții pe care o trăiește. Este vorba despre tulburarea obsesiv-compulsivă, de care suferp de mulți ani. Prima dată a vorbit despre această afecțiune în urmă cu zece ani.

"Daca am 11 sticle in frigider arunc una ca sa am 10, iar apoi le asez in ordine, cate doua pe fiecare linie", povestea soțul Victoriei Beckham pe vremea aceea.

David Beckham a povestit că tulburarea de care suferă a avansat destul de mult și atunci când ajunge într-un hotel, spre exemplu, simte nevoia obsesivă de a scoate toate prosoapele, hainele, și alte obiecte și de a le pune frumos pe rafturi fiindcă nu suportă să vadă nimic aflat în dezordine.



"Acasa am 3 frigidere, unul pentru mancare generala, altul pentru salata si altul pentru bauturi. In ultimul, totul trebuie sa fie simetric, daca e vreo sticla in plus o arunc", a spus acesta, potrivit b1.ro.