Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării, a răspuns în premieră la acuzația că a împrumutat PSD cu bani

Daniel Suciu a răspuns în premieră, pentru realitatea.net, la acuzația că a împrumutat PSD cu bani

Președintele Klaus Iohannis a semnat, în această seară, decretul pentru numirea lui Daniel Suciu în funcția de ministru al Dezvoltării şi vicepremier. La puțin timp, Daniel Suciu a acordat primul interviu, pentru realitatea.net.

Daniel Suciu, 38 de ani, va depune mâine jurământul de învestitură, motiv pentru care, inițial, i-a spus jurnalistului realitatea.net că preferă să discute cu toată presa după aceea.

Totuși, într-un final, a acceptat să vorbească pentru site-ul Realitatea și să lămurească inclusiv controversa stârnită după ce în presă a apărut informația că a împrumutat PSD cu 37.000 de lei.

- Domnule Daniel Suciu, presedintele Klaus Iohannis a anuntat in urma cu putin timp ca a semnat decretul pentru numirea dumneavoastra in functia de ministru al Dezvoltarii. Care sunt primele dumneavoastra impresii?

- Simt ca ma asteapta o uriasa responsabilitate, dar mai stiu ca nu exista, pentru niciun om care face politica si este in serviciul public, o onoare mai mare decat sa isi serveasca tara si oamenii ei.

Asa ca de maine, dupa ce voi depune juramantul, ma voi duce la Minister, voi discuta cu domnul Teodorovici urgentele majore, pentru ca astazi a fost ultima zi de interimat. Vreau sa ma pun foarte repede la curent cu dosarele pe care Ministerul le are la presedintia Consiliului Uniunii Europene si apoi sa ma asigur ca tot ceea ce am promis romanilor prin programul de guvernare, si care este in sarcina Ministerului, va fi pus in practica la virgula.

Mai vreau sa spun ceva. Vreau foarte mult sa vorbesc de la fata locului despre toate proiectele de infrastructura si despre toate proiectele care se deruleaza. Voi face acest lucru foarte mult de la fata locului.

- Simtiti ca aveti capacitatea de a rezolva problemele existente?

- Eu sunt un om increzator in fortele proprii. Nu mi-a placut niciodata sa vorbesc despre mine, cred ca puteti lua suficiente relatii de la absolut toti oamenii cu care, de-a lungul carierei mele, am interactionat. Celor care de buna credinta m-au criticat voi incerca sa le raspund prin ceea ce voi face, iar celor care de rea credinta m-au criticat, din pacate, simt ca nu voi avea niciun raspuns, oricat de multe as face. Si ma refer la ceea ce am vazut in ultimele zile, oameni care se indoiau, probabil, de capacitatea mea de a gestiona si de a face fata unei asemenea functii. Celor care m-au criticat din motive politice si de apartenenta la Partidul Social Democrat cred ca nu ii voi putea convinge. Doar ca ma intereseaza foarte mult ca ce a facut acest minister si toate miile de proiecte pe care le deruleaza in tara sa le arat romanilor si foarte mult de la fata locului.

- Aceasta numire este politica, desigur...

- Guvernul este politic, coalitia guvernamentala numeste ministrii, bineinteles ca este o decizie politica a partidului aflat la guvernare.

- Ati vorbit, presupun, si cu domnul Dragnea...

- Da, vorbesc foarte des cu domnul Dragnea. Am vorbit cu dansul, doar ca am preferat sa astept pana a decis premierul, dupa care s-a votat in CEx, apoi s-a finalizat prin semnarea de catre presedinte a decretului si, ulterior, cu depunerea juramantului. Va promit ca nu voi fi un om discret in a spune ceea ce face acest minister si ceea ce voi face. In politica, daca nu comunici ceea ce faci, cred ca faci o greseala fundamentala.

- Ce anume considerati ca va recomanda pentru o astfel de functie?

- Eu sunt un ardelean dintr-o familie de oameni foarte credinciosi si simpli si nu o sa ma auziti niciodata vorbind despre mine sau sa incerc sa imi insirui o serie de calitati care sunt subiective. Doamna premier, PSD si colegii mei m-au propus si m-au sustinut si cred ca ramane doar la latitudinea mea sa demonstrez si sa fructific aceasta incredere.

- Despre dumneavoastra, a aparut ieri informatia ca ati imprumutat PSD cu 37.000 de lei. Ce raspuns dati?

- Am vazut ca aparut in spatiul public faptul ca am imprumutat partidul cu 37.000 de lei si, ulterior, ca am avut un credit de 223.000 de euro pe care l-am rambursat anul trecut. Ambele informatii sunt total eronate.

- Detaliati, va rog.

- Am un credit din 2013, pana in 2028, nu a fost scadent in 2018, iar suma nu este de 223.000 de euro, ci de 50.000 de euro, la cursul de atunci, de 223.000 de lei.

- Bun, si despre imprumutul PSD-ului?

- Imprumutul facut partidului nu este, de fapt, un imprumut. Eu, in 2016, am candidat atat la alegerile locale, cat si la cele parlamentare, iar noua legislatie electorala prevedea ca aceasta suma sa fie acoperita de catre candidat si sa fie varsata in contul partidului. Este o mica mare diferenta.

- Deci, sustineti ca nu ati imprumutat partidul la modul clasic, ci...

- Nu, mi-am finantat din surse proprii, inclusiv dintr-un CAR, campania mea electorala, eu candidand la functia de primar in 2016. Conform legislatiei electorale modificate, aceasta contributie o depun eu.

- Despre ce suma este vorba?

- Cred ca in jur de 21.000 de lei, daca nu ma insel, si, ulterior, cotizatia pe care orice membru trebuie sa o plateasca, eu avand o suma putin mai mare pentru ca eram parlamentar. Asta era in 2016. Deci, pana in 5.000 de euro. Mi-am suportat propria campanie.

CINE ESTE DANIEL SUCIU, NOUL MINISTRU AL DEZVOLTĂRII

Daniel Suciu s-a născut la 7 noiembrie 1980, în Bistriţa, potrivit cdep.ro.

A absolvit: Şcoala Generală nr. 1 din Bistriţa (1995); Colegiul Naţional "Andrei Mureşanu", secţia Bilingv Română-Franceză (1999); Facultatea de Drept din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, secţia Ştiinţe Politice (2003). În 2011, a obţinut un master în management politic din partea Şcolii de Studii Academice Post Universitare "Ovidiu Şincai" din Bucureşti.

În perioada februarie 2004 - ianuarie 2007, Daniel Suciu a lucrat ca jurnalist, fiind şeful departamentului politic al cotidianului Mesagerul de Bistriţa-Năsăud. Între septembrie 2006 şi ianuarie 2007, a fost corespondent la Evenimentul Zilei. În intervalul ianuarie - septembrie 2007 a fost Director la Cancelaria Prefectului, în cadrul Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud. A fost consilier parlamentar între septembrie 2007 şi iunie 2012, potrivit agerpres.ro.

