Dăncilă, cântec de lebădă: Guvernul propus de Iohannis "pornește cu stângul"

Viorica Dăncilă, ultima ședință de guvern

Premierul demis Viorica Dăncilă a deschis ultima ședință de guvern înainte de votul de învestitură pentru Guvernul Orban cu un atac șovaielnic la adresa succesorului său la Palatul Victoria, Ludovic Orban, și a cabinetului cu care acesta a venit în fața Parlamentului.

Guvernul propus de președintele Klaus Iohannis pornește cu stângul, spune Viorica Dăncilă, o nouă "gafă" de exprimare prin care transmite practic semnalul că vom avea un Guvern Orban la sfârșitul zilei.

"Guvernul propus de președintele Klaus Iohannis pornește cu stângul. Asistăm la o premieră în sens negativ: o echipă cu 3 miniștri desemnați care au fost respinși la comisiile de specialitate. Desigur, avizul este unul consultativ, dar este o problemă de responsabilitate asumată. Eu am încredere în evaluarea comisiilor de specialiate. Consider că avizul negativ ar fi trebuit să-i dea de gândit lui Ludovic Orban. A venit cu un program de guvernare improvizat, fără legătură cu prioritățile românilor, vrea să instaleze o echipă improvizată, o dovadă în plus a amatorismului cu care vine la guvernare. Așteptăm cu încredere azi votul parlamentarilor...", a declarat Dăncilă în ceea ce ar putea fi ultima ședință de guvern PSD.

Pentru PSD și Viorica Dăncilă miza amânării unui verdict este legată de votul din 10 noiembrie: cine se află la Palatul Victoria va organiza primul tur de scrutin pentru prezidențiale.

Ziua cea mare pentru Guvernul Ludovic Orban. Primul test este dacă va fi sau nu cvorum în Parlament. Cel de-al doilea test va fi la vot. Ludovic Orban a estimat că Guvernul liberal va trece cu 237-243 de voturi.

Președintele PNL a purtat negocieri atât pentru asigurarea cvorumului de ședință, după ce și Pro România și PSD au spus că nu participă, cât și pentru obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii cabinetului.

Premierul desemnat se declară optimist şi spune că partidul este pregătit să facă faţă şi unor „tertipuri" procedurale de care PSD s-ar putea folosi pentru a amâna votul de învestitură.

„Suntem încrezători, în ciuda boicotului PSD, pe care nu-l înțelegem. Este un mod urât de a ieși din scenă. Am încrede că mâine vom da României un guvern legitim care să se apuce de treabă din prima zi", a declarat duminică Ludovic Orban.

Întrebat despre atitudinea Pro România și dacă vor exista parlamentari din acest partid care vor veni pentru a asigura cvorumul, liderul liberal s-a limitat să spună doar atât: „Veți vedea mâine".