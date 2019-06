Cutremur de magnitudine însemnată, cu puțin timp în urmă, în România

Un cutremur cu magnitudinea 3,8 grade pe scara Richter s-a produs, cu vineri dimineață, în România.

Institutului Național pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc în județul Buzău, la ora 7:57.



Seismul a avut loc la o adâncime de 145 km.

GHID CUTREMUR - Ce TREBUIE sa faci în timpul cutremurului si dupa acesta

În timpul cutremurului:







Nu are importanta unde va aflati în momentul producerii cutremurului. Adapostiti-va imediat într-un loc sigur si ramâneti calm pana la încetarea cutremurului.



Daca sunteti în interiorul unei cladiri, ramâneti pe loc, nu încercati sa iesi afara si nu va duceti pe balcon. Adapostiti-va sub o masa, un birou sau o piesa solida de mobilier si tineti-va bine de aceasta.



Daca sunteti pe un hol, asezati-va în pozitie ghemuit lânga un perete interior.



Protejati-va capul si fata.



Îndepartati-va de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobile înalte, aparate de iluminat.



Daca sunteti în scaun cu rotile, blocati-i rotile si protejati-va capul si ceafa.



Daca sunteti într-un loc public (de exemplu: un magazin), adapostiti-va în locuri cât mai departe de ferestre ori de raioane cu obiecte grele.



Nu iesiti afara unde ati putea fi ranit. Nu utilizati liftul. Daca sunteti în lift în timpul producerii cutremurului, apasati butonul de urgenta. Cand liftul se opreste, iesiti cât mai repede posibil din lift si adapostiti-va într-un loc sigur.



ATENTIE! Pe timpul cutremurului, obiectele pot sa se rastoarne sau sa alunece, tencuiala din tavan se poate desprinde iar geamurile se pot sparge.



DACA SUNTETI ÎN EXTERIORUL CLADIRII, adapostiti-va într-un loc sigur, departe de ferestre, cladiri, poduri, cabluri electrice sau stâlpi. Stati la cel putin 10 m de cablurile electrice rupte sau cazute.



DACA SUNTETI ÎNTR-UN VEHICUL, ramâneti în autoturism. Dupa încetarea cutremurului, nu iesiti din vehicul daca au cazut în jur cabluri electrice. În acest caz, asteptati fortele de interventie. Opriti-va într-un loc sigur, fara a bloca drumul, departe de poduri, viaducte si imobile.



DACA VA AFLATI PE MUNTE, fiti atent în jur si cautati un loc sigur unde sa va adapostiti. Pe pantele instabile, sunt posibile caderi de pietre sau de copaci ori alunecari de teren.

Dupa cutremur:



Încercati în primul rând sa ramâneti calm. Linistiti persoanele speriate si copiii.



Verificati daca sunteti raniti si apoi uitati-va si la persoanele din jur. În cazul în care sunt raniti, asigurati primul ajutor, doar daca va pricepeti.



Daca, în urma producerii unui cutremur, ati fost surprins sub darâmaturi sau în incinte, la anumite intervale de timp, daca este posibil, trebuie sa loviti cu un obiect tare în partea cea mai compacta a locului în care sunteti blocati, pentru a transmite semnale ce pot fi identificate si localizate de aparatura speciala de cautare-salvare.



Nu folositi telefonul, decât pentru a semnala o urgenta.



Puneti-va încaltaminte si haine rezistente pentru a evita sa fiti ranit de bucatile cazute, în special cele de sticla.



Verificati daca locuinta a suferit pagube.



Verificati starea instalatiei de gaz doar cu emulsie de apa si sapun. În cazul în care se constata emisii de gaz, închideti robinetul de alimentare cu gaz, îndepartati sursele de foc si deschideti fereastra.



Daca alimentarea cu apa curenta este în continuare disponibila, umpleti cada si alte recipiente, pentru cazurile în care aceasta s-ar putea opri ulterior.



Daca trebuie sa parasiti locuinta pentru ca nu mai este sigura, nu uitati sa va luati rucsacul de urgenta.



ATENTIE! Fiti atenti la scari. S-ar putea ca miscarea seismica sa fi afectat rezistenta acestora.



Daca aveti nevoie de ajutor si nu mai puteti iesi din locuinta, puneti la fereastra un afis pe care scrie cu litere foarte mari: A J U T O R !



Ascultati la radio instructiunile autoritatilor.



Nu folositi masina decât în situatii extreme. Caile de circulatie trebuie lasate libere pentru masinile de interventie.



În unitatile de învatamânt prescolar, primar si gimnazial, profesorii îndruma copiii si asigura protectia acestora pâna la sosirea unui adult din familie.