CUTREMUR DEVASTATOR, duminică seara: PESTE 7 grade! Autorităţile se tem de ce e mai rău

Un seism cu magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter s-a produs la graniţa dintre Iran şi Irak. Seismul a avut loc la o adâncime de 10 km.

Epicentrul a fost înregistrat la sud-est de oraşul As-Sulaymaniyah.

Până la această oră nu se cunosc detali prinvind eventuale pierderi de vieţi omeneşti sau pagube materiale.

