Cum scapi de bărbia dublă în câteva zile, FĂRĂ să te operezi

Daca ai barbie dupla, sau gusa, trebuie sa stii ca exista o serie de metode care te pot ajuta sa scapi de acest disconfort.

Metodele in sine par sa dea roade pe termen lung, nu sunt neaparat rapide si sunt la indemana oricui.



Asadar, iata cum sa scapi de gusa. Asa elimini barbia dubla:



1. Mesteca guma. Mestecatul gumei este ecvalentul “antrenamentului cardio” pentru zona de sub barbie. Mestecatul gumei va lasa sa se vada o micsorare a gusei in timp destul de scurt. Mai mult decat atat, mestecatul gumei activeaza sistemul digestiv si ajuta la mentinerea sanatatii dintilor si gingiilor.



2. Practica exercitii pentru barbie. Fie ca este vorba de ridicatul si coboratul capului, fie ca este vorba de deschiderea larga a gurii, aceste exercitii pentru barbie au efecte minunate asupra organismului si te pot ajuta sa scapi de gusa, scrie lyla.ro.



3. Foloseste o masca cu glicerina. Las-o sa activeze timp de 10 minute, apoi clateste fata cu apa rece. Pentru rezultate rapide, poarta masca cu glicerina de 5 ori pe saptamana.