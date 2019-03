Cum să scapi de coșuri rapid și eficient cu un singur lucru

Dacă ai probleme cu coşurile, probabil că ai încercat deja o mulţime de tratamente antiacneice, atât naturale, cât şi medicamentoase, la recomandarea dermatologului. Însă, știai că există un remediu rapid, ieftin și eficient?

Din păcate acneea nu dispare cu una cu două, mai ales când cauzele apariţiei acestei afecţiuni sunt reprezentate de dezechilibre hormonale ori alte probleme grave de sănătate.

Pentru multe persoane care suferă de acnee, vara reprezintă adesea o problemă. Atunci când, teoretic, tenul ar trebui să radieze de sănătate şi prospeţime, apar neplăcutele erupţii, care agravează situaţia iniţială.

Pentru acest tratament nu ai nevoie decât de o pastilă, pe care nici măcar nu trebuie s-o înghiţi! Pastila despre care este vorba este ibuprofenul – capsulă moale. Şi tot ce trebuie să faci este să tai o astfel de pastilă pe jumătate şi să freci uşor zonele afectate de acnee cu lichidul din capsulă. Ibuprofenul are acţiune antiinflamatorie şi calmează imediat roşeaţa. În plus, alcoolul din compoziţia capsulei – o cantitate foarte, foarte mică – ajută în absorbţia substanţelor active.