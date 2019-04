Cum să faci cea mai bună scrumbie la cuptor

Scrumbia este un pește extraodinar, gustos și plin de nutrienți. Primăvara este sezonul în care te poți bucura din plin de scrumbie, iar felul în care o poți pregăti poate face diferența între o delicatesă și o mâncare banală.

Iată o rețetă de scrumbie la cuptor, o rețetă pentru care toată lumea te va lăuda!

INGREDIENTE

4 scrumbii

zeama de lamaie

ulei de masline

rozmarin uscat

cimbru uscat

patrunjel verde

sare,piper

MOD DE PREPARARE

Curatam si apoi spalam scrumbiile. Facem un amestec din zeama de lamaie, ulei de masline, rozmarin, marar, sare si piper cu care ungem bine fiecare bucata de peste in parte atat pe exterior cat si in interior. Asezam fiecare scrumbie in parte in mijlocul unei folii de aluminiu pe care am uns-o cu ulei de masline. "Imbracam" fiecare scrumbie in folie de aluminiu si apoi le asezam pe gratarul unei tavi in care am pus o cana cu apa. Dam la cuptor si tinem circa 30 min. dupa care scoatem tava si indepartam cu grija folia de aluminiu de pe fiecare bucata de peste in parte. Lasam scrumbiile pe gratarul tavii si dam la cuptor pentru a se rumeni frumos.

Se servesc calde, stropite cu multa zeama de lamaie si patrunjel verde taiat marunt.

Sursa