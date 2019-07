Cuc: Nu stăm în genunchi în fața constructorilor veniți în România cu două laptopuri și o mapă

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a apreciat ca pe 120 de kilometri de autostrada aflati in executie nu exista nicio bariera administrativa si "se poate merge lejer inainte cu lucrarile", iar singurul lucru pe care constructorii ar trebui sa il faca este mobilizarea.

"La capitolul deschis lucrari, am deschis Centura Bacaului, Pitesti - Craiova, se lucreaza pe Autostrada Transilvania, intre Suplacu de Barcau si Bors, se lucreaza intre Predeal, Cristian si Brasov. Sunt lucrari unde s-au inceput santiere. Foarte important: eu am preluat cifra de 180 de kilometri de autostrada (promisi a fi deschisi in 2019 - n. r.) cand am preluat mandatul si i-am promis lui Neaga (seful CNAIR, Narcis Neaga - n. r.) ca din punct de vedere administrativ si politic am sa fac tot ce imi sta in putere ca acesti kilometri sa prinda viata. Dar am mai spus ca la jumatatea acestui an voi avea si propria mea evaluare in urma mersului pe santiere. Am facut evaluarea si am spus: nu mai imi pasa ce probleme invoca aceste firme neserioase, pentru ca, din punct de vedere administrativ, pe loturile pe care le avem in executie acum, Lugoj - Deva, Sebes - Turda, Iernut - Chetani, Chetani - Campia Turzii, nu exista nicio bariera administrativa si vorbim de 120 de kilometri. Se poate merge lejer inainte, singurul lucru este sa aiba mobilizare", a afirmat, marti seara, ministrul Razvan Cuc, la un post TV.



El sustine ca a ales sa isi duca mandatul "pe santiere" pentru a putea sa-i urmareasca pe constructori "cum avanseaza metru cu metru", intrucat sunt multe firme neserioase, cu contracte semnate in anii 2013-2014, dar inca nefinalizate.







"Fiecare ministru are strategia lui. Eu asa am ales sa imi duc acest mandat: pe santiere. Nu este cazul pe Pitesti - Craiova, dar, daca ne uitam pe alte loturi de autostrada, vedem ca sunt contracte semnate in 2013 si 2014 si nu sunt finalizate si atunci este normal sa ma duc si sa pun piciorul in prag. Am spus si repet: noi nu stam in genunchi in fata constructorilor straini, care au venit in Romania cu doua laptopuri si o mapa si dupa aceea subcontracteaza", a adaugat Cuc.