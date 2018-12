Ciroza hepatică: simptome, cauze și tratament

Ficat mărit

Ciroza hepatica este forma extrema a fibrozei hepatice, in care apare dezorganizarea completa a arhitecturii tesutului hepatic.

Ciroza hepatica. Orice suferinta cronica hepatica, indiferent de factorul care o cauzeaza, evolueaza in timp cu aparitia inflamatiei, necrozei celulare si in cele din urma a fibrozei hepatice. Termenul de fibroza hepatica se refera la aparitia unor cicatrici nefunctionale in masa tesutului hepatic si nu este echivalent cu termenul de ciroza hepatica.

Bolile care pot conduce in evolutia lor la aparitia cirozei hepatice sunt :

hepatita cronica virala (VHB si VHC)

etilismul cronic

steatohepatita non-alcoolica (NASH)

hepatite autoimmune

boli genetice (boala Wilson, hemocromatoza, deficitul de alfa 1 antitripsina etc.)

insuficienta cardiaca etc.

In evolutia acestor boli, ciroza poate sa apara (sau nu) dupa o perioada variabila de la pacient la pacient, in functie de etiologie, stil de viata, genetic pacientului etc.

Ciroza hepatica. Exista mai multe modalitati de a clasifica ciroza, insa in mare se poate vorbi despre o faza compensata - cand inca ficatul functioneaza suficient de bine incat sa asigure complet functiile care ii revin si o faza decompensata, cand datorita extensiei masive a leziunilor, functia hepatica devine insuficienta. In faza compensate pot sa nu existe manifestari clinice uneori ciroza hepatica fiind diagnosticata doar cu ocazia primei decompensari.

Daca apar, manifestarile clinice ale cirozei hepatice pot fi :

astenie, fatigabilitate

inapetenta

modificari nejustificate in ceea ce priveste greutatea corporala (cresteri sau scaderi)

sangerari, echimoze

icter

prurit tegumentar

edeme

urini hipercrome

dezorientare temporospatiala

Ciroza hepatica. Diagnosticul de ciroza hepatica poate fi suspicionat clinic, insa pentru confirmare pot fi folosite metode invasive (biopsia hepatica) sau neinvazive (fibroscan, ARFI - Acoustic Radiation Force Impulse etc.), si in unele cazuri imagistica (CT, RMN, ecografie).