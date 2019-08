Ciocnire în lanț, în Timiș. Un biciclist a fost rănit

Carambol, sâmbătă după-amiază, pe șoseaua care leagă Timișoara de granița cu Serbia.

Accidentul a avut lot în apropierea localității timișene Voiteg. Un șofer nu a păstrat distanta regulamentară față de mașina din fața sa și a intrat direct în aceasta. Autoturismul lovit a fost proiectat într-un biciclist care circula regulamentar, iar acesta a fost trântit pe asfalt.



„Un barbat in varsta de 26 de ani a condus un autoturism pe DN 59 dinspre Timisoara spre Deta, iar la intrare in localitatea Voiteg nu a pastrat distanta regulamentara fata de autoturismul din fata sa, condus de o femeie in varsta de 32 de ani, si a intrat in coliziune cu acesta si l-a proiectat intr-un biciclist de 31 de ani. In urma impactului, biciclistul a fost ranit si transportat la spital. In cauza fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa", au transmis reprezentanții IPJ Timiș.







Potrivit realitateadetimis.net, ambii șoferi au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind unul negativ.