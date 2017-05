Ce trebuie să faci ca să ţi se îndeplinească o dorinţă. Metoda care nu dă niciodată greş

Toată lumea are dorințe, însă este foarte important să crezi că se vor îndeplini. Pentru asta, poți chiar să aplici o tehnică care te ajută în acest sens.

Scriitorul Vadim Zeland a realizat o metodă care te ajută să îți îndeplinești dorințele, potrivit learning-mind.com. Ia o foaie sau un post-it și scrie dorința sub forma unei afirmații. Chiar dacă sună ciudat, creierul tău are nevoie să audă asta pentru a ști în ce direcție trebuie să te îndrepți. După acest pas, ia foaia și lipește-o de un pahar cu apă. Asigură-te că folosești apă de bună calitate. Freacă-ți palmele, pentru a activa fluxul de energie, și pune-le în jurul paharului. Spune-ți dorința tare, pentru că astfel are mai multă putere. Încearcă și să vizualizezi ce îți dorești, în timp ce trimiți energia înspre paharul de apă. Atunci când îți concentrezi atenția spre paharul de apă, în timp ce încerci să vizualizezi dorința, te încarci cu gândurile pozitive care ajută la materializarea ei. Apa este un conductor energetic foarte puternic. După ce ai urmat acești pași, bea apa.

Ar trebui să încerci această metodă în fiecare dimineață și în fiecare seară, înainte să mergi la culcare. Pentru dorințele mici, urmează acest obicei două săptămâni, iar cele mai importante au nevoie de aproximativ trei luni pentru a se materializa.

Succesul acestei metode depinde foarte mult de cât de concrete sunt afirmațiile tale și de cât de mult îți dorești să le îndeplinești. Dacă vrei să fii mai creativă, cere asta, dacă vrei un iubit, scrie asta pe foaie, dar fii întotdeauna realistă. Dacă ai mai multe dorințe, trebuie să ai câte un pahar de apă pentru fiecare. Este, de asemenea, indicat să nu mai bea nimeni din paharul tău în această perioadă.

Palmele tale au 26 de canale energetice, spun specialiștii, iar când le plasezi în jurul paharului, dorința ta se manifestă mai puternic. Apa înregistrează informațiile pe care le trimiți. Adepții acestei teorii susțin că, după ce bei apa, particulele de energie se răspândesc în tot corpul și transmit semnale care te ajută să te îndrepți în direcția pe care ți-o dorești.

Ține, însă, cont, că nu este de ajuns să ceri ceva, pentru a se îndeplini. Orice plan poate fi îndeplinit cu multă muncă, așa că încearcă să nu te bazezi doar pe această tehnică.

În ultimii ani, tot mai mulți psihologi și filosofi vorbesc de Legea Atracției, potrivit căreia atragem ceea ce gândim. Chiar dacă nu crezi asta, sunt numeroase studii care au demonstrat faptul că gândirea pozitivă este foarte eficientă și te ajută să îți îndeplinești dorințele.