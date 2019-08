Ce nu a reușit Halep a reușit Bianca Andreescu. A izbucnit în lacrimi, e în finală și în top 20 WTA

Bianca Andreescu

Canadianca de origine română Bianca Andreescu a scris istorie la Toronto. A devenit prima jucătoare din Canada care joacă finala Rogers Cup în ultimii 50 de ani.

Bianca Andreescu are doar 19 ani și joacă a treia finală din 2019. După turneul de pe teren canadian, Bianca Andreescu va intra în top 20 mondial.

La finalul partidei cu Sofia Kenin (6-4, 7-6), aceasta a plâns, a sărutat terenul și s-a intins pe suprafața dură.

"Am trecut prin atâtea lucruri în ultimele două luni. Sunt atât de fericită. Este incredibil, sunt în finală la Rogers Cup. Sunt ok din punct de vedere fizic. Și mental sunt ok. Am fost foarte emoționată. Îmi vine să plâng. Este mai important decât titlul de la Indian Wells. Mereu mi-am dorit să joc împotriva Serenei, sper să se întâmple”, a spus Bianca Andreescu, la finalul meciului.

Pentru jucătoarea de 19 ani, aceasta este a treia finală din 2019. Ea s-a impus la Indian Wells și a pierdut în ultimul act la Auckland.

În cealaltă semifinală de la Rogers Cup se întâlnesc Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA) şi Serena Williams (SUA, 10 WTA).

Bianca a început tenisul în România, la Piteşti, însă alegerea părinţilor a fost uşoară: au decis ca Andreescu să reprezinte Canada. Motivele pentru care Bianca reprezintă Canada, şi nu România, au fost explicate de Maria Andreescu.

"Dacă sunt niște copii talentați, Federația le oferă mult sprijin. Canadienii sunt foarte organizați în tot ceea ce fac. De asemenea, Canada este o țară multiculturală, deci toți au venit de undeva. La inceput, investești ca parinte 100% bani și timp. Dacă un copil se remarcă pentru că este talentat, dacă are rezultate importante și constante, Federația începe să investească foarte mult. Acest sport este foarte scump, costurile se ridică la 250.000 de dolari pe an la acest nivel", a spus Maria Andreescu, mama Biancăi, într-un interviu acordat, în 2017, pentru prosport.ro.