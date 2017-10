Ce mănâncă, de fapt, femeile slabe. Meniul complet

Femeile slabe nu sunt moarte de foame, iar uneori pot manca chiar mai mult decat femeile mai plinute. Diferenta sta in ceea ce mananca femeile slabe. Daca vei compara stilul alimentar al femeilor slabe cu cel al persoanelor care au probleme de greutate o sa sesizezi cateva diferente care sunt in avantajul siluetei.

Iata ce mananca femeile slabe. Copiaza stilul lor si adopta aceasta lectie de nutritie inteleapta!



Alimente fermentate, de la iaurt, la muraturi sunt una din cele mai bune surse de probiotice, adica acele bacterii sanatoase care traiesc in intestin si care ajuta organismul sa digere alimente. Probioticele regleaza metabolismul si sustin eliminarea grasimilor. Surse bune de probiotice sunt si anghinarea si alte legume bogate in fibre solubile, cum ar fi praz, usturoi, ceapa, ovaz si soia.



Femeile slabe mananca branza de vaci. Este combinatia ideala intre calciu si proteine, are putin sodiu. Beneficiul pe care il aduce branza de vaci este aportul de calciu. Un studiu realizat de Universitatea din Tennessee a probat ca oamenii care au mancat intre trei si patru portii de lactate bogate in calciu pe zi au consumat cu 150-200 putine calorii, dar si faptul ca un aport redus de calciu este asociat cu un nivel crescut de grasime corporala, scrie femeia.ro.



Ce mai manaca femeile slabe? Fructe, mai ales citrice, avocado si condimente picante care aduc L-carnitina, un aminoacid care poate stimula metabolismul. Femeile slabe manaca oua, carne slaba si fasole verde, in orice cantitate, toate fiind surse foarte bune de proteine care mentin senzatia de satietate.