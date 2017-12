FOTO EXPLICATIE: Cât de sănătos este, de fapt, sucul de portocale

Portocala, fructul-medicament al iernii, are rolul de a trata sau de a ameliorata numeroase afectiuni in acest sezon.

S-a dovedit stiintific ca sucurile din citrice, in special cele din portocale, aduc multe beneficii sanatatii, datorita bogatiei lor de vitamine si minerale.



Nutritionistii sunt de parere ca un pahar cu suc de portocale, consumat dimineata pe stomacul gol, reprezinta o alegere foarte sanatoasa.



Continutul impresionant de vitamina C, care se gaseste in acest suc, are rolul de a proteja organismul si de a stimula sistemul imunitar, prevenind aparitia racelilor si infectiilor.



Datorita continutului mare de apa, portocala este si un bun detoxifiant. Un pahar de suc de portocale, consumat dimineata, pe stomacul gol, are un efect pozitiv in cazul unei digestii lenese, scrie sfatnaturist.ro.