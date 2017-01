Carmen Dan, propunerea pentru Ministerul de Interne, audiată cu ușile închise și avizată pozitiv

Propunerea PSD-ALDE pentru Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Daniela Dan, a primit aviz pozitiv din partea Comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului, după ce audierea acesteia s-a desfășurat cu ușile închise, departe de ochii jurnaliștilor.

UPDATE: Gabriel Leș, propus ministru al Apărării Naționale, a fost, de asemenea, audiat cu ușile închise în Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranța națională din Parament.

UPDATE: Carmen Daniel Dan a primit vot pozitiv în Comisia de specialitate a Parlamentului, respecitv 17 "voturi" pentru și 11 "împotriva". La ieșirea de la audieri, Carmen Dan a susținută că nu a influențat în niciun fel decizia Comisiei.

"Am primit vot pozitiv. A fost o audiere așa cum ar trebui să se desfășoare. Nu am venit pregătită cu întrebări, ci cu programul de guvernare. S-au pus întrebări, s-a supus la vot. Este decizia Comisiei. Nu am influențat în niciun fel decizia Comisiei. Îmi doresc foarte mult să fie vizibilă componenta transparenței. Voi analiza foarte bine ce se întâmplă la Ministerul de Interne și care sunt vulnerabilitățile. Ne confruntăm cu o problemă de subdimensionare a resursei umane. În medie, ies din sistem aproximativ 2.800 de cadre. Anul acesta ne-am confruntat cu o ieșire masivă, aproximativ 12.000 de cadre", a declarat aceasta.

La alegerile din 11 decembrie 2016, Carmen Daniela Dan a fost aleasă senator de Teleorman. Începând cu 22 decembrie 2016, Carmen Daniela Dan este președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat.

În iulie 2002, Carmen Daniela Dan a devenit consilier juridic al Consiliului Judeţean Teleorman, în cadrul Serviciului Juridic şi Contencios, iar din 2010 a fost directorul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman.

Carmen Daniela Dan a fost subprefect al Județului Teleorman între 15 iunie 2012 și 13 martie 2014, ulterior fiind numită prefect al Județului Teleorman.