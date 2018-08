Campioni și protestatari. Lotul de canotaj, ignorat de ministrul Bran, după medaliile de la Glasgow

Protest al sportivilor din lotul de canotaj al României la Campionatele Europene de la Glasgow. În prima zi de concurs aceştia au purtat banderole albe în semn de solidaritate cu cei care au protestat faţă de condiţiile oferite de ministerul Tineretului şi Sportului. Şi chiar dacă sportivii români au obţinut 7 medalii la această competiţie, preşedintele Federaţiei, Elisabeta Lipă, a spus că nu a primit niciun telefon de felicitare din partea ministrului Ioana Bran.

Ministrul Ioana Bran nu s-a grăbit să îi felicite pe sportivii români din lotul de canotaj pentru rezultatele fantastice obținute la Campionatele Europene de la Glasgow.

”Sportivii nostri in prima zi de concurs au purtat banderole albe in semn de solidaritate cu personalul federatiilor care au avut acel protest de avertisment. Iar pe 8, acum, am inteles ca e greva generala si chiar nu stiu cum se va iesi din treaba asta avand in vedere ca antrenamentele continua sportivilor trebuie sa li se asigure masa”, a explicat Elisabeta Lipă, preşedinte Federaţia Română de Canotaj.

După ce au protestat cu banderole albe , sportivii români s-au făcut remarcaţi la Campionatele Europene de canotaj de la Glasgow. Ei au adunat ŞAPTE medalii dintre care trei de aur, două de argint şi DOUĂ de bronz.

Aceste rezultate nu au avut niciun ecou la ministerul tineretului şi Sportului. Sportivii n-au primit nici un telefon de felicitare din partea ministrului Ioana Bran.

”Sunt, cum sa spun, obisnuita eu personal nu astept felicitari, felicitarile normal primesc de la cei care stiu ce insemana aceste rezultate stiu ce insemana munca care sta in spatele acestor rezultate, aici e problema, ca nu m-a sunat de la MTS nimeni, chiar nu e nici o paguba”, a spus Elisabeta Lipă, preşedinte Federaţia Română de Canotaj.

Realitatea TV a încercat să obţină un punct de vedere din partea ministrului Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, dar aceasta nu a putut fi contactată.