Calendar ortodox mai 2019. Sărbătoare mare duminică, 12 mai!

calendar ortodox mai 2019

Calendar ortodox mai 2019. Sfantul Ioan Valahul este cinstit de creștini ortodoxi în fiecare an pe data de 12 mai.

Calendar ortodox mai 2019. Sfantul Ioan s-a nascut in anul 1644, din parinti crestini. La varsta de 15 ani ajunge rob la turci.

Pe drumul spre Constantinopol, un pagan pune ochii pe el si-l cumpara cu gandul de a-l sodomiza. "Sunt stapanul tau, te-am cumparat cu aur si fac cu tine ce vreau!". "Ba - raspunde tanarul - stapanul meu este Hristos, Care m-a cumparat cu sangele Lui si face cu mine ce trebuie!".

Aparandu-si demnitatea si curatia, Ioan il omoara pe pagan. Agarenii, pazitorii robilor, afland ca Ioan si-a ucis stapanul, l-au legat in lanturi si asa l-au dus spre Constantinopol.

Calendar ortodox mai 2019. Aici a fost dat in stapanirea femeii paganului ucis. Aceasta a fost fermecata de frumusetea lui Ioan si i-a fagaduit ca daca va renunta la credinta in Hristos il va lua de barbat.

Dupa 2 ani de refuz, a fost dat pe mana eparhului cetatii si aruncat in temnita. A fost supus la diverse chinuri, iar in cele din urma a fost spanzurat in data de 12 mai 1662.

Viata Sfantului Ioan a fost scrisa de Ioan Cariofil si a fost tiparita la Venetia de Sfantul Nicodim Aghioritul, scrie crestinortodox.ro.

Calendar ortodox mai 2019. Sărbătorile lunii mai

Calendar ortodox mai 2019. Potrivit calendarului creștin ortodox, în luna mai avem doar două sărbători de cruce roșie: pe data de 21 mai și pe data de 25 mai.

Calendar ortodox mai 2019. Pe 21 mai 2019, Biserica îi prăznuiește pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, iar pe data de 25 mai este prăznuită A treia aflare a Capului lui Ioan Botezătorul.

Tot în luna Mai avem sărbători religioase de cruce neagră: în zilele de 2,3 și 8 mai 2019:

Aducerea moaștelor Sfântului Atanasie cel Mare

Izvorul Tamaduirii

Sfântul Apostol și Evanghelist loan.

În luna mai, în calendarul, există și sărbători notate cu cruce albastră în calendarul creștin ortodox. Se știe că în aceste zile sunt prăznuiți sfinții de origine română. Așadar, sărbători de cruce albastră avem: Sfântul Ioan Valahul, prăznuit pe 12 mai, Sfântul Pahomie cel Mare și Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei, pe 15 mai.

Calendar ortodox mai 2019. Ce nu ai voie să faci în zilele de cruce roșie și cruce neagră

Calendar ortodox mai 2019. Preoții recomandă ca în zilele de sărbătoare să mergem la biserică şi să ne rugăm. În zilele de sărbătoare, creștini au datoria morală de ”a face milostenie”, adică de a-i cerceta pe cei bolnavi şi în nevoie, și de a-i ajuta.

De asemenea, în zi de sărbătoare li se recomandă credincioșilor a se feri de a lucra în afară de ceea ce este absolut necesar, conform a1.ro.

Păcatul apare atunci când săvârşim o lucrare care nu este absolut necesară în zi de sărbătoare, dintr-o rea intenţie, conştienţi fiind că încălcăm nişte îndrumări ale Bisericii.

Diferenţa între sărbătorile cu cruce roşie şi cruce neagră, din punct de vedere liturgic, este dată de bogăţia şi solemnitatea slujbelor, aşa cum le găsim în cărţile de cult.