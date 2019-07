Birchall, amuzată de solicitarea lui Toader

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a anunţat că a refuzat solicitarea lui Tudorel Toader, potrivit căruia ministerul Justiţiei ar fi trebuit să pună la dispoziţia Universităţii Alexandru Ioan Cuza un autocar şi o maşină.

"Am primit această solicitare, am răspuns instituţional, NU. Pentru că aşa am considerat. Am rămas fără cuvinte, oricum. Nu avem automobile pe care să le dăm aşa. Iertaţi-mă, mi se pare o cerere... Răspunsul a fost nu, oficial şi instituţional", a declarat Ana Birchall.

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și actual rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a cerut Ministerului Justiţiei să i se pună la dispoziţie, gratis, din patrimoniul Agenţiei Naţionale a Bunurilor Indisponibilitate (ANABI), un autocar pentru universitate, potrivit documentelor consultate de G4Media.ro.



„Vă rugăm să transmiteţi, fără plată, din patrimoniul Ministerului Justiţiei – Agenţia Naţională a Bunurilor Indisponibilizate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, un mijloc de transport- autocar, în vederea optimizării bunei desfăşurări a activităţilor cu studenţii precum şi a unor proiecte prioritare ale Universităţii”, se arată în adresa obţinută de G4Media.ro.







Numai că ANABI, instituţie care până acum trei luni a fost în subordinea lui Toader, nu are în patrimoniu niciun autocar, potrivit surselor judiciare consultate de G4Media.ro.



Fostul ministru Toader vrea, în aceleaşi condiţii, şi o maşină pentru o instituţie parteneră, Biblioteca Universitară Mihai Eminescu din Iași

„În parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza, Biblioteca deserveşte nevoile academice, educative şi culturale ale mediului universitare ieşean. (…) Instituţia găzduieşte şi organizează anual, în beneficiul publicului educat, peste 200 de evenimente publice, iar numărul de persoane care valorifică anual serviciile şi resursele Bibliotecii depăşeşte pragul de 10 mii de vizitatori. (…) În acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să transmiteţi fără plată, din patrimoniul Ministerului Justiţiei- Agenţia Naţională a Bunurilor Indisponilizate, la Biblioteca Centrală „Mihai Eminescu” din Iaşi un mijloc de transport – autoturism, care ne-ar ajuta să optimizăm desfăşurarea activităţilor şi evenimentelor de mare impact public organizate la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, mai scrie în acelaşi document.



Surse din Ministerul Justiţiei au declarat pentru G4Media.ro că este prima solicitare de acest fel din partea unei universităţi.



Tudorel Toader a plecat din fruntea Ministerului Justiţiei la jumătatea lunii aprilie, după ce premierul Dăncilă i-a cerut demisia.