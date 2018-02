Băsescu: Kovesi nu trebuie schimbată de la DNA, dar trebuie pusă să "cureţe" instituţia

Kovesi

Liderul PMP, senatorul Traian Băsescu, a declarat, duminică seara, că, în opinia sa, Laura Codruţa Kovesi nu ar trebui schimbată de la conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), dar ar trebui pusă să "cureţe" această instituţie, menţionând că atât aceasta, cât şi preşedintele Klaus Iohannis au greşit nerecunoscând public "erorile şi deficienţele" DNA.

Băsescu a afirmat că în DNA există "livezi de Portocali", făcând trimitere la procurorul Mircea Negulescu, şi că, dacă ar fi fost în locul Laurei Codruţa Kovesi, şi-ar fi asumat neajunsurile şi ar fi făcut un plan de măsuri pentru "creşterea performanţei şi acurateţii' DNA, inclusiv o evaluare a tuturor procurorilor din subordine.

"Sunt lucruri asupra cărora cred că un procuror-şef putea să aibă o minimă flexibilitate şi să le recunoască (...) Mă aşteptam să-şi asume nişte lipsuri ale instituţiei, de la personal de proastă calitate în unele situaţii, la falsificări de stenograme, la falsificări de rapoarte de expertiză, la forţarea unor denunţători şi aranjamente procurori-denunţător", a afirmat Traian Băsescu la B1TV.

Conform lui Băsescu, cel mai probabil Laura Codruţa Kovesi va rămâne la conducerea DNA până la finalul mandatului.

"Eu am o spaimă: ce vine după ea. Eu cred că asta e perspectiva, să rămână până îşi încheie mandatul (...) şi pe urmă va vedea dânsa ce va face (...) Are mai multe variante din 2019: ori Bruxelles, ori consilier prezidenţial, ori se întoarce înapoi la DIICOT, de acolo de unde am luat-o acum 12 ani (...) sau, dacă vor mai fi câteva informaţii (...) ca ale doamnei Moraru, s-ar putea să aibă probleme penale. Nu este exclusă nicio variantă (...), poate fi în orice situaţie după ce îşi termină mandatul. Cum am fost şi eu, am avut opt dosare după ce mi-am terminat mandatul", a spus Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a menţionat că poate avea şi cuvinte de laudă pentru Laura Codruţa Kovesi, nu doar critici, însă nu poate să nu remarce şi un alt aspect negativ, anume faptul că, după declaraţiile de presă susţinute recent, aceasta a dat un interviu unei publicaţii străine în care a vorbit despre "o campanie de calomniere a DNA".