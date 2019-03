Desfigurată într-un accident, a trăit o experiență și mai șocantă! Ce secret teribil ascunde poza

Aceasta este povestea lui Jayaprakash P. Prietenii îi spun Jai. Tânărul s-a îndrăgostit nebunește de Sunitha Nair, în ultimul an de liceu. Fata era de o frumusețe cum rar s-a mai văzut, dar el îi iubea sufletul. Atenție, imaginile sunt șocante și te pot afecta emoțional!

"Nici nu mai știu ce m-a atras prima dată la ea. Când am văzut cum intră în clasă, târziu, ca de obicei, și cum se așază furtunoasă în bancă, inima mi-a stat în loc. A doua zi, ne-am întâlnit iar și mi-a spus, cu cea mai șoptită voce, bună dimineața", își aduce aminte Jai.



Cei doi tineri au început să-și petreacă tot mai mult timp împreună și, în scurt timp, au devenit cei mai buni prieteni.



"Făceam schimb de caiete, împărțeam mâncarea... Atât că, la acea vreme, nu știam ce simte pentru mine", a mai spus acesta.



După absolvirea liceului, cei doi au pierdut legătura. S-au regăsit mai târziu, pe rețelele de socializare. La un moment dat, Sunitha l-a invitat pe Jai la ziua ei. De atunci, și-au dat seama că se iubesc și că nu pot trăi unul fără altul.



Într-o zi, pe când Sunitha se întorcea acasă, a avut un accident. Mașina, lovită în plin, s-a răsturnat și a ajuns într-un șanț. În urma izbiturii, tânăra a fost aruncată pur și simplu din mașină pe geam și s-a lovit cu fața de asfalt. Lovitura a fost atât de puternică, încât a leșinat. Corpul său, însă, nu a mai avut nicio altă rană. Numai zona capului i-a fost zdrobită.



Când a auzit ce s-a întâmplat, Jai a fugit într-un suflet la spital. După ce i-a văzut fața, a izbucnit în lacrimi. A început să plângă și să urle atât de tare, încât Sunitha a împietrit de durere. I se ruprea sufletul de suferința bărbatului iubit.



După câteva ore, Jai s-a întors acasă și a încercat să-și pună ordine în gânduri. Dar nu putea să doarmă, nu putea să-și ia gândul de la iubita sa Sunitha. Nu-și putea nega sentimentele pe care le avea pentru tânără. Devenise parte din sufletul lui.



"Sentimentele mele nu numai că erau neschimbate, dar dragostea mea pentru Sunitha era din ce în ce mai puternică. A doua zi, m-am întors la spital și am cerut-o de soție", își amintește acesta.



La început, tânăra nu l-a crezut, așa că a început să râdă, crezând că totul este o glumă. Când și-a dat seama că vorbea serios, Sunitha a acceptat.



După ce fata a fost externată, Jai a început s-o viziteze tot mai des acasă. În scurt timp, cei doi au făcut nunta.



"Am spus Da! și, din acel moment, am devenit cea mai fericită femeie din lume", povestește Sunitha.



Cei doi au acum o fetiță, pe care au botezat-o Atmia (Sufletul meu, n.r.), dar și un fiu, Atmik.

VEZI, în GALERIA FOTO atașată acestui articol, cum arăta Sunitha înainte de accident, dar și cum arată în prezent, în sânul familiei. Atenție, imaginile sunt șocante și te pot afecta emoțional!

Vedetă pe reţelele de socializare, această tânără de doar 24 de ani a avut parte de un adevărat coşmar în momentul în care a decis să facă publică o poză cu o cicatrice care-i însemna corpul. A vrut, astfel, să arate lumii întregi că nu este "perfectă". Vezi mai multe POZE AICI.