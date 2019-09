Atac sângeros în Costa Rica. Un român a fost asasinat în plină stradă

Asasinat în stil mafiot în Costa Rica. Un român a fost împuşcat mortal, în timp ce se afla într-un autoturism, împreună cu iubita lui, relatează Realitatea TV. Un bărbat a deschis focul în centrul oraşului, apoi a dispărut cu o motocicletă, condusă de un alt individ. Poliţiştii îi caută acum pe asasini.

Atacul a avut loc marți, chiar în faţa sediului Primăriei din oraşul Alajuelita, din provincia San Jose.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum doi motociclişti se apropie de maşina în care se aflau bărbatul și femeia şi trag mai multe focuri de armă. Gloantele au patruns prin geamul soferului si i-au lovit in cap si torace.

Zgomotul împuşcăturilor a atras în zonă zeci de persoane care au fost îndepărtate cu greu de poliţişti. La sosirea ambulantelor la fața locului, barbatul era deja mort, iar tanara, desi avea inca semne vitale, nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a fost declarata decedata.

Ionuț-George Otelac, de 38 de ani, a fost omorât în timp ce se afla în mașină împreună cu iubita sa, un model din Costa Rica.

Tanara de 25 de ani a fost identificata de politie drept Raquel Gamboa Mora, un fotomodel cu 68.000 de urmaritori pe Instagram.

Presa de peste Ocean notează că ar fi vorba despre un asasinat la comandă, iar la mijloc ar fi traficul de droguri.

Ionuț-George Otelac avea cazier pentru trafic de droguri, relatează presa locală. In 2000, el a fost arestat pe aeroportul Juan Santamaria pentru ca a incercat sa scoata din Costa Rica 20 de kilograme de cocaina in containere de aluminiu. Politia a reusit sa destructureze atunci o grupare de noua cetateni straini care exporta droguri in containere utilizate in mod normal pentru depozitarea vinului.