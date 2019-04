Astenia de primavară. Cum poate fi combătută?

Astenia de primavara

Astenia de primavară. Lipsa de energie, ameteala, tensiunea musculara si lipsa poftei de mancare sunt doar cateva dintre simptomele asteniei de primavara.

Astenia de primavară. Pe langa toate acestea, se pot instala si pierderea memoriei, frisoanele si o senzatie generala de disconfort. Lipsa luminii soarelui din timpul iernii si un nivel scazut de activitate fizica sunt cativa dintre factorii care conduc la aparitia asteniei.

Cauzele asteniei de primavara: Pe langa cele amintite mai sus, un regim alimentar variat, care sa asigure organismului vitaminele si mineralele necesare, reprezinta un element important pentru functionarea corespunzatoare a acestuia. O dieta echilibrata, indiferent de anotimp, este cheia unei bune functionari.

Daca vei consuma foarte multe alimente grase si carbohidrati si nu vei include in meniul tau suficient de multe fructe si legume, riscul asteniei de primavara va fi si mai mare. Trebuie sa limitezi consumul de zahar si grasimi si sa cresti aportul de fibre. De fapt, aceasta oboseala sau astenie de primavara ar putea semnaliza o boala grava, cum ar fi problemele tiroidei.

Astenia de primavară. Daca esti tot timpul somnoroasa si nu te poti concentra, cauza ar putea sa fie o lipsa de fier in organism, deoarece fierul joaca un rol important in formarea hemoglobinei, asigurand si un sistem imunitar sanatos. Doza zilnica recomandata de fier pentru un adult este de 15 mg.

Astenia de primavară. Simptome

Cele mai comune simptome ale asteniei sunt: starea de epuizare, oboseala; slabiciunea prelungita; efortul intelectual mai obositor decat de obicei; ameteala; nesiguranta la efectuarea anumitor miscari; tristetea inexplicabila; iritabilitatea; lipsa poftei de mancare; pierderile de memorie; hipotensiunea arteriala; vitalitatea scazuta; durerile de cap; slabiciunea generala.

Si cum nu putem lasa primavara sa treaca pe langa noi, cum trebuie sa ne bucuram de frumusetile acestui anotimp si de tot ceea ce are de oferit, este important sa rezolvam aceasta problema suparatoare.

Astenia de primavara poate fi combatuta cu ajutorul catorva solutii foarte simple. In primul rand, trebuie sa petreci cat mai mult timp in natura, sa te plimbi, sa faci jogging, sa-ti pui sangele in miscare… cum se spune. O atentie mare trebuie sa o acorzi dietei, care trebuie sa fie bogata in vitamine si minerale, tocmai de aceea trebuie sa profiti din plin de buchetul de verdeturi pe care primavara il pune la dispozitie.

Orarul de somn trebuie respectat cu constiinciozitate, asa ca macar 6 ore de somn pe noapte nu ar strica pentru ca a doua zi sa debordezi de energie. Nu uita sa consumi ceai verde si aminteste-ti ca organismul are nevoie de enzime pentru a regla functiile interne.

Astenia de primavară. Oboseala care apare odata cu astenia de primavara este cauzata de o scadere a nivelului de plasma in cazul unor substante numite beta-endorfine, care regleaza si influenteaza starea de bine a organismului si conduc la aparitia tristetii si a epuizarii.

Suplimentele alimentare care te ajuta sa invingi astenia de primavara sunt polenul care contribuie la reechilibrarea organismului, drojdia care contine vitaminele din grupul de B-uri, ginsengul care imbunatateste activitatea fizica si psihica, ghimbirul cu proprietati similare ginsengului etc.

Sursa: sanatate.bzi.ro